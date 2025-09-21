Británia, Kanada aj Austrália oficiálne uznali Palestínsky štát
- DNES - 15:49
- Londýn/Toronto/Canberra
Premiéri Británie, Kanady aj Austrálie v nedeľu oznámili, že ich krajiny uznali Palestínsky štát. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a stanice Sky News.
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s takto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney. Starmer už v júli avizoval, že Spojené kráľovstvo uzná palestínsku štátnosť, pokiaľ Izrael nepodnikne „podstatné“ kroky vrátane dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy.
Očakáva sa, že na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení OSN budú tieto tri krajiny nasledovať aj viaceré ďalšie štáty vrátane Francúzska. Palestínsky štát pritom vo svete celkovo uznáva vyše 140 krajín, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko.
Spomedzi krajín v 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznáva okrem už zmienených napríklad aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko či aj Slovensko.
Hardt: Ruské lietadlá vo vzdušnom priestore NATO by mali byť zostrelené
Prominentný člen nemeckého parlamentu volá po zostrelení ruských stíhacích lietadiel nad územím aliancie.
Netanjahu: Vznik Palestínskeho štátu by „ohrozil existenciu“ Izraela
Izraelský premiér sa postaví proti snahám o vznik Palestínskeho štátu.
Zdržania na európskych letiskách pretrvávajú už druhý deň
Na viacerých európskych letiskách pretrvávajú aj v nedeľu meškania spôsobené piatkovým kybernetickým útokom na poskytovateľa tzv. odbavovacieho systému.
Estónsko žiada Bezpečnostnú radu OSN o zasadnutie kvôli ruskému leteckému vpádu
Estónske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Bezpečnostná rada OSN tento týždeň zvolá mimoriadne zasadnutie v súvislosti s vniknutím troch ruských lietadiel do vzdušného priestoru Estónska.