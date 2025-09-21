  • Články
Británia, Kanada aj Austrália oficiálne uznali Palestínsky štát

  • DNES - 15:49
  • Londýn/Toronto/Canberra
Premiéri Británie, Kanady aj Austrálie v nedeľu oznámili, že ich krajiny uznali Palestínsky štát. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a stanice Sky News.

Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s takto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney. Starmer už v júli avizoval, že Spojené kráľovstvo uzná palestínsku štátnosť, pokiaľ Izrael nepodnikne „podstatné“ kroky vrátane dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy.

Očakáva sa, že na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení OSN budú tieto tri krajiny nasledovať aj viaceré ďalšie štáty vrátane Francúzska. Palestínsky štát pritom vo svete celkovo uznáva vyše 140 krajín, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko.

Spomedzi krajín v 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznáva okrem už zmienených napríklad aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko či aj Slovensko.

Zdroj: Info.sk, TASR
