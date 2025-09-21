Obec varuje pred medveďom, pohybuje sa v troch oblastiach
Obec na severe Slovenska varuje pred výskytom medveďa v troch oblastiach.
Obec Breza pri Námestove varuje obyvateľov a návštevníkom pred výskytom medveďa na časti svojho územia. Obec o tom informovala v piatok (19. 9.) na svojom webe.
Ako uviedla, medveď sa pohybuje v lokalitách Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom, a predstavuje riziko.
„Upozorňujeme všetkých, aby zachovali zvýšenú opatrnosť a vyhýbali sa týmto lokalitám,“ uviedla obec.
V prípade stretu s medveďom obec odporúča zachovať pokoj a neprovokovať ho. „Snažte sa odísť pomaly a bez náhlych pohybov,“ dodala obec.
Medveď aj v Slovenskej Ľupči
Vo štvrtok (18. 9.) sme vás informovali o upozornení obce Slovenská Ľupča pri Banskej Bystrici, v katastri ktorej takisto pozorovali medveďa. Ten sa má pohybovať pri chatových oblastiach a v odľahlých lokalitách s ovocnými sadmi.
Slovenská Ľupča v tejto súvislosti vyzvala na dočasné obmedzenie pohybu v týchto lokalitách a maximálnu obozretnosť pri prípadnom prechádzaní cez ne.
