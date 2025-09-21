Počet prípadov vážneho neurologického ochorenia na Slovensku stúpol
Na Slovensku bol od roku 2018 zaznamenaný takmer 25-percentný nárast počtu prípadov ochorenia u pacientov.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa v nedeľu pripája k Svetovému dňu Alzheimerovej choroby, ktorý si spoločnosť pripomína každoročne 21. septembra. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o ochorení, ktoré patrí medzi najzávažnejšie neurodegeneratívne diagnózy súčasnosti. Na Slovensku bol od roku 2018 zaznamenaný takmer 25-percentný nárast. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
Doplnila, že najčastejšie je ochorenie diagnostikované vo vekovej skupine 80 rokov a postihuje približne trikrát viac žien ako mužov. Alzheimerova choroba tvorí 60 až 70 percent všetkých prípadov demencie. Podľa Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, Slovensko zatiaľ nedisponuje presnými epidemiologickými údajmi o demencii. Reálne je podľa poisťovne diagnostikovaných menej ako 50.000 pacientov, čo naznačuje, že značná časť osôb buď nie je správne diagnostikovaná, alebo zostáva úplne bez diagnostiky.
VšZP upozorňuje, že až niekoľko desiatok ochorení môže stáť za symptómami, ktoré sa navonok prejavujú ako demencia. Tento súbor príznakov sa označuje ako syndróm demencie, a teda nejde vždy o Alzheimerovu chorobu. Diferenciálna diagnostika zohráva kľúčovú úlohu, keďže niektoré príčiny je možné liečiť alebo dokonca úplne zvrátiť. Napríklad stav spôsobený ťažkou depresiou, nedostatkom vitamínov, poruchami štítnej žľazy či vedľajšími účinkami niektorých liekov sa môže po správnej liečbe výrazne zlepšiť. V tomto kontexte má podľa VšZP kľúčovú úlohu obvodný lekár, ktorý môže včas identifikovať patológiu, nasmerovať pacienta na odborné vyšetrenie a podporiť rodinu pri ďalšom plánovaní starostlivosti.
„Alzheimerova choroba sa nedotýka len samotného pacienta, ale aj jeho rodiny. Okrem medicínskej liečby stojí starostlivosť o pacientov na šiestich dôležitých pilieroch, ako je kognitívna stimulácia, pohyb, pravidelná racionálna strava, sociálne aktivity, kontrola rizikových faktorov a tiež atmosféra, v ktorej sa pacient cíti príjemne a bezpečne,“ dodala predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová.
Regionálna koordinátorka pre západ SR Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti Mária Wirth zdôraznila, že popri farmakologických postupoch zostáva neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti aj ambulantná nefarmakologická liečba. „V ambulanciách liečebných pedagógov, psychológov a ďalších odborníkov sa pacienti zapájajú do programov, ktoré stimulujú zachované schopnosti, posilňujú sociálne väzby a podporujú sebestačnosť čo najdlhšie. Preto je zásadné, aby podpora smerovala aj k rodinným opatrovateľom,“ ozrejmila.
Alzheimerova choroba je pomaly postupujúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje zánik nervových buniek a nervových spojení. Najčastejšie postihuje časti mozgu zodpovedné za pamäť, myslenie a ďalšie mentálne schopnosti.
