  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
29°Bratislava

Danko volá po systémových zmenách, chce reformu krajov

  • DNES - 13:26
  • Bratislava
Danko volá po systémových zmenách, chce reformu krajov

Podpredseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko opakovane volá po systémových zmenách, napríklad znížení počtu samosprávnych krajov.

Takisto vidí potrebu reformovať, zlúčiť či zrušiť niektoré úrady. Poslanec parlamentu a predseda KDH Milan Majerský oponoval, že samosprávne kraje poskytujú občanom najlacnejšiu službu. Demonštroval, že pokrývajú napríklad verejnú dopravu, kultúru, zdravotníctvo, školstvo či sociálne služby. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Majerský doplnil, že by sa na samosprávy malo presunúť viac kompetencií a financií. Upozornil, že ak by krachlo všetko, čo samospráva zabezpečuje, v systéme by ostala veľká „diera“.

Danko pokračoval, že ak systémová zmena nepríde a každý rok sa bude tlačiť na nárast platov vojakov, učiteľov či policajtov, ekonomika podľa jeho slov „buchne“. „Asi by sme sa mali začať na Slovensku baviť odborne, ako ho zmeniť a reformovať. Nie ho plátať. Myslím si, že prichádza čas, kedy treba niektoré úrady reformovať, zrušiť, nastaviť koncepciu. Vždy to hovorím aj na koaličnej rade,“ podotkol Danko.

Čo sa týka výzvy predsedu SaS Branislava Gröhlinga na generálny štrajk 17. novembra, Majerský si nemyslí, že je naň priestor. Potvrdil však, že KDH bude naďalej protestovať proti konsolidácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Počet prípadov vážneho neurologického ochorenia na Slovensku stúpol

Počet prípadov vážneho neurologického ochorenia na Slovensku stúpol

DNES - 13:27Domáce

Na Slovensku bol od roku 2018 zaznamenaný takmer 25-percentný nárast počtu prípadov ochorenia u pacientov.

Veľká pátracia akcia: Muža na úteku hľadá aj vrtuľník

Veľká pátracia akcia: Muža na úteku hľadá aj vrtuľník

DNES - 12:30Domáce

Po hľadanom mužovi pátra aj vrtuľník.

Polícia zasahovala v byte seniorky, takmer prišla o život

Polícia zasahovala v byte seniorky, takmer prišla o život

DNES - 12:06Domáce

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Močenku v okrese Šaľa včasným zásahom zachránili život seniorke.

Polícia obvinila muža, ktorý vo videu adresoval hrozbu seniorom

Polícia obvinila muža, ktorý vo videu adresoval hrozbu seniorom

DNES - 11:47Domáce

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Handlovej obvinili 38-ročného muža z prečinu násilia voči skupine obyvateľov.

Vosveteit.sk
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP