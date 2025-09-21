Vláda si zmrazí paušálne náhrady
Okrem poslancov Národnej rady (NR) SR si svoje paušálne náhrady zmrazí v rámci konsolidácie verejných financií aj vláda.
V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že vláda mala svoje príjmy znížiť a zmrazenie nestačí.
„Zmrazíme si paušálne výdavky ako ministri. Už je na tom dohoda,“ povedal Kamenický s tým, že na tomto kroku sa dohodli aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Podobne už ohlásili v uplynulom týždni zmrazenie paušálnych náhrad aj poslanci NR SR. Tí budú mať po zvýšení dane zo mzdy mesačne na výplatnej páske o 220 eur menej.
Podľa Šimečku to ale nestačí. „Oni si, vediac, že ideme do ťažkých ekonomických časov, vediac, že treba konsolidovať a že to bude bolieť, oni si zdvojnásobia paušálne náhrady, tým pádom platy. Čiže majú ich dvojnásobné a teraz nám povedia, že no tak my si ich zmrazíme na tej dvojnásobnej výške, čiže všetci ostatní budú trpieť, živnostníci budú pracovať viac, zamestnanci budú pracovať viac, ale ministri si ponechajú svoje dvojnásobné platy, akurát si ich teda zmrazia,“ reagoval.
Politici sa v diskusii venovali najmä konsolidácii. Kamenický zopakoval, že konsolidovať musí vláda pre zlý stav verejných financií predchádzajúcich kabinetov a pre legislatívnu smršť zákonov, ktoré prijal parlament pre voľbami v roku 2023. Šimečka oponoval, že vtedy opoziční poslanci Smeru-SD niektoré zákony sami podporili a pokiaľ s nimi nie sú stotožnení, mali ich už v roku 2024 po prevzatí vlády zrušiť. Zároveň upozornil, že po rokoch konsolidácie je deficit štátneho rozpočtu stále na rovnakej úrovni.
Kamenický odmietol obvinenia opozície, že vláda stále nevie ako bude šetriť na vlastných výdavkoch. Spresnil, že bez presných údajov o úsporách na jednotlivých ministerstvách by nemohol pripraviť štátny rozpočet na rok 2026. Ten musí byť podaný do parlamentu ešte v októbri, aby sa vláda vyhla sankciám vyplývajúcim z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V druhej polovici novembra totiž uplynie dvojročný odklad sankcií pre novú vládu vyplývajúci zo zákona a rezort financií by musel pripraviť vyrovnaný rozpočet.
Z balíka 2,7 miliardy eur, ktoré musí vláda v budúcom roku konsolidovať, je podľa Kamenického 1,3 miliardy eur na strane vlády. V tejto sume je ale zarátaná úspora v mestách, obciach a vyšších územných celkoch vo výške 130 miliónov eur a energopomoc pre obyvateľstvo vo výške 450 miliónov eur. Úsporou je podľa ministra to, že na kompenzáciu vysokých cien energií využije vláda eurofondy.
Začiatok relácie patril diskusii o údajnom zneužívaní fondov rodinou Michala Šimečku, na ktorú v sobotu (20. 9.) upozornil na tlačovej konferencii premiér Robert Fico. Podľa Šimečku ide o prekrývanie zdražovania a problémov Slovenska zástupnými témami. Kamenický toto tvrdenie ale odmietol.
