Estónsko žiada Bezpečnostnú radu OSN o zasadnutie kvôli ruskému leteckému vpádu
- DNES - 13:15
- Tallinn
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že Bezpečnostná rada OSN tento týždeň zvolá svoje mimoriadne zasadnutie v súvislosti s vniknutím troch ruských lietadiel do vzdušného priestoru Estónska. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„22. septembra... Bezpečnostná rada OSN zvolá mimoriadne zasadnutie v reakcii na bezohľadné narušenie estónskeho vzdušného priestoru Ruskom minulý piatok,“ uvádza sa vo vyhlásení estónskeho ministerstva.
Je to prvýkrát za 34 rokov členstva Estónska v OSN, keď táto členská krajina EÚ a NATO oficiálne požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady.
Tri ruské stíhačky MiG-31 v piatok narušili estónsky vzdušný priestor pri ostrove Vaindloo v oblasti Fínskeho zálivu. Ruské lietadlá údajne leteli bez letového plánu, s vypnutými transpondérmi a nekomunikovali s riadiacim centrom estónskeho vzdušného priestoru.
K ruským lietadlám boli vyslané talianske stíhačky F-35, ktoré pôsobia ako súčasť misie Baltic Air Policing na podporu protivzdušnej obrany v pobaltských štátoch. Členské krajiny Európskej únie a NATO incident označili za novú nebezpečnú provokáciu, ale Moskva to odmietla.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna uviedol, že narušenie je „súčasťou širšieho modelu eskalácie (napätia) zo strany Ruska, a to tak na regionálnej, ako aj na globálnej úrovni“, po narušení poľského a rumunského vzdušného priestoru začiatkom tohto mesiaca.
„Toto správanie si vyžaduje medzinárodnú reakciu,“ povedal Tsahkna.
