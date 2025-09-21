Veľká pátracia akcia: Muža na úteku hľadá aj vrtuľník
Po hľadanom mužovi pátra aj vrtuľník.
Slovenská a česká polícia podnikajú rozsiahlu pátraciu akciu po mužovi, ktorý unikol pred hliadkou. Informuje o tom portál tvnoviny.sk s tým, že pátranie prebieha pri hraniciach medzi ČR a SR.
Pátracia akcia sa začala po tom, ako česká polícia prenasledovala unikajúce vozidlo na Slovensko. V aute sa mali viezť štyria ľudia, ktorí hliadke unikli po tom, ako nezaplatili za tankovanie na čerpacej stanici.
Vozidlu značky BMW sa podarilo prejsť až na stranu Slovenska, kde sa k prenasledovaniu pridala slovenská polícia. Policajti nakoniec auto zastavili na diaľnici D2 v smere na Bratislavu. Na mieste zadržali tri osoby, jednej sa však podarilo pešo utiecť.
"V aute sa nachádzal aj štvrtý človek, ktorý však z miesta ušiel pešo. V súčasnosti po ňom intenzívne pátrajú policajti," uviedol portál tvnoviny.sk s tým, že do pátracej akcie nasadili aj vrtuľník.
Správu aktualizujeme.
