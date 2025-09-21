Irán tvrdí, že snahy o opätovné sankcie OSN, pozastavia jeho spoluprácu s MAAE
- DNES - 12:24
- Teherán
Iránska Najvyššia rada pre národnú bezpečnosť reagovala na rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN.
Iránska Najvyššia rada pre národnú bezpečnosť v sobotu vyhlásia, že kroky Británie, Francúzska a Nemecka cielené na opätovné zavedenie sankcií OSN „účinne pozastavia“ jej spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), dozorným orgánom OSN. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Napriek spolupráci (iránskeho) ministerstva zahraničných vecí (s MAAE) a predloženiu plánov na vyriešenie tejto otázky, kroky európskych krajín v podstate pozastavia spoluprácu s touto agentúrou,“ oznámila iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti.
Vyjadrila sa tak v reakcii na rozhodnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorá v piatok zahlasovala proti trvalému zrušeniu sankcií voči Iránu po tom, čo štáty zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) obvinili túto krajinu z porušovania záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Na Teherán tak podľa aktivovaného mechanizmu „snapback“ od 28. septembra opätovne uvalia sankcie OSN platné ešte pred dosiahnutím zmienenej medzinárodnej jadrovej dohody, ktorá sankcie pozastavovala výmenou za obmedzenie iránskych jadrových aktivít.
Teherán má tak týždeň na to, aby dokázal BR OSN presvedčiť, nech v tejto veci ustúpi. V sobotu však viedol, že konanie európskych mocností podkopalo mesiace rokovaní s MAAE zameraných na obnovenie monitorovania a zabezpečenie dodržiavania medzinárodných pravidiel.
Irán a MAAE dosiahli začiatkom septembra v Káhire dohodu, ktorá by umožnila obnovenie inšpekcií iránskych jadrových zariadení touto agentúrou OSN. Irán tieto inšpekcie pozastavil po tom, ako Izrael a následne aj Spojené štáty zaútočili v júni na jeho jadrové zariadenia, pričom poukazoval aj na to, že MAAE tieto izraelské ani americké útoky neodsúdila.
Európske krajiny naproti tomu vyhlásili, že neodložia znovuzavedenie sankcií OSN na Irán, ak ten neobnoví plnú spoluprácu s MAAE a znovu sa nevráti k jadrovým rokovaniam so Spojenými štátmi, ktoré sú pozastavené od júna. Ako pripomína AFP, Západ dlho obviňuje Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane, čo ten popiera.
Zdržania na európskych letiskách pretrvávajú už druhý deň
Na viacerých európskych letiskách pretrvávajú aj v nedeľu meškania spôsobené piatkovým kybernetickým útokom na poskytovateľa tzv. odbavovacieho systému.
Estónsko žiada Bezpečnostnú radu OSN o zasadnutie kvôli ruskému leteckému vpádu
Estónske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Bezpečnostná rada OSN tento týždeň zvolá mimoriadne zasadnutie v súvislosti s vniknutím troch ruských lietadiel do vzdušného priestoru Estónska.
Armáda tvrdí, že z Pásma Gazy boli vypálené dva projektily na Izrael
Izraelská armáda uviedla, že v nedeľu boli zo severného pásma Gazy odpálené dva projektily na územie Izraela.
Trump pohrozil Afganistanu kvôli leteckej základni v Bagrame
Americký prezident Donald Trump pohrozil vláde afganského radikálneho hnutia Taliban, ak Spojeným štátom nevráti leteckú základňu v Bagrame.