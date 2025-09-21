  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
28°Bratislava

Polícia obvinila muža, ktorý vo videu adresoval hrozbu seniorom

  • DNES - 11:47
  • Handlová
Polícia obvinila muža, ktorý vo videu adresoval hrozbu seniorom

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Handlovej obvinili 38-ročného muža z prečinu násilia voči skupine obyvateľov.

Muž mal pred Senior centrom v Handlovej smerovať hrozbu voči seniorom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Muž priniesol 18. septembra popoludní pred Senior centrum v Handlovej čistiaci prostriedok a na svoj mobilný telefón natočil video. V ňom prednášal výroky adresované verejne známemu politikovi. Obsah vyjadrení smeroval ako hrozbu voči seniorom. Následne video zverejnil na sociálnej sieti. Jeho konanie mohlo vzbudiť u obyvateľov Senior centra dôvodnú obavu o ich život a zdravie.

Muža policajti ešte v ten istý deň zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti zároveň navrhli väzobné stíhanie obvineného, rozhodovať o ňom bude súd. V prípade dokázania viny mu hrozí až trojročné väzenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pre Slovensko platí výstraha, pozor si dajte na tento jav

Pre Slovensko platí výstraha, pozor si dajte na tento jav

DNES - 10:39Domáce

Pre niekoľko okresov na strednom a západnom Slovensku naďalej platí meteorologická výstraha.

LED svetlo označili za nebezpečné. Nemáte ho doma?

LED svetlo označili za nebezpečné. Nemáte ho doma?

VČERA - 19:22Domáce

Inšpekcia nariadila stiahnutie výrobku z trhu.

SHMÚ vydal výstrahu, varujú pred týmto javom

SHMÚ vydal výstrahu, varujú pred týmto javom

VČERA - 18:26Domáce

Výstraha prvého stupňa platí pre niekoľko okresov stredného a západného Slovenska.

Vážna nehoda: Na mieste zasahoval vrtuľník

Vážna nehoda: Na mieste zasahoval vrtuľník

VČERA - 17:37Domáce

Zraneného vodiča letecky transportovali do nemocnice.

Vosveteit.sk
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP