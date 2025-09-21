  • Články
  DNES - 11:40
  Jeruzalem
Armáda tvrdí, že z Pásma Gazy boli vypálené dva projektily na Izrael

Izraelská armáda uviedla, že v nedeľu boli zo severného pásma Gazy odpálené dva projektily na územie Izraela. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Po tom, čo sirény pred chvíľou zazneli v oblastiach Lakšíš a Ašdod, ​​boli zo severu Pásma Gazy odpálené dva projektily,“ uviedla armáda.

Dodala, že letectvo jeden zostrelilo, zatiaľ čo druhý dopadol na otvorené priestranstvo. Žiadne obete neboli hlásené. K zodpovednosti sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina.

Ide o zriedkavý útok na Izrael uprostred intenzívnych vzdušných a pozemných útokov izraelskej armády na mesto Gaza v posledných týždňoch.

Úrad civilnej obrany Gazy informoval, že od nedeľného úsvitu bolo pri izraelských útokoch zabitých šesť ľudí. Svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že Gaza sa v noci otriasla útokmi a delostreleckou paľbou, keďže armáda pokračovala v ofenzíve.

Izrael útočí na mesto Gaza v snahe dobyť ho takmer dva roky po začiatku vojny, ktorá zdevastovala palestínske územie.

Zdroj: Info.sk, TASR
