Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
  • DNES - 10:39
  • Bratislava
Pre Slovensko platí výstraha, pozor si dajte na tento jav

Pre niekoľko okresov na strednom a západnom Slovensku naďalej platí meteorologická výstraha.

Na juhozápade SR v pohraničných okresoch s Českou republikou sa môže počas nedele vyskytnúť silný nárazový vietor. Pre okresy Skalica, Senica a Myjava vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu 1. stupňa.

Platí do 15.00 h. „Ojedinele očakávame výskyt vetra, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť 65 km/h,“ uviedli meteorológovia.

Varujú aj pred silným vetrom na horách. Pre vysokohorské oblasti severného a stredného Slovenska vydalo SHMÚ výstrahu s platnosťou od 20.00 h do pondelkového (23. 9.) skorého rána. „V polohách nad 1700 m sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h, teda silu víchrice,“ spresnilo SHMÚ.

Foto: shmu.sk

Upozorňuje v tejto súvislosti na nebezpečenstvo, ktoré uvedený jav predstavuje pri turistických či horolezeckých aktivitách.

Zdroj: Info.sk, TASR
