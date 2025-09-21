Trump pohrozil Afganistanu kvôli leteckej základni v Bagrame
- DNES - 10:37
- Washington
Americký prezident Donald Trump pohrozil vláde afganského radikálneho hnutia Taliban, ak Spojeným štátom nevráti leteckú základňu v Bagrame. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Ak Afganistan nevráti leteckú základňu Bagram tým, ktorí ju postavili, Spojeným štátom americkým, STANÚ SA ZLÉ VECI!!!“ napísal 79-ročný líder na svojej platforme Truth Social.
Nejasná hrozba prišla len niekoľko dní po štátnej návšteve Spojeného kráľovstva, kde americký prezident vo štvrtok nastolil myšlienku opätovného prevzatia kontroly nad základňou.
„Mimochodom, snažíme sa ju získať späť, to by mohla byť trochu prevratná správa. Snažíme sa ju získať späť, pretože od nás niečo potrebujú,“ povedal Trump na tlačovej konferencii s britským premiérom Keirom Starmerom.
Neskôr v sobotu sa novinári v Bielom dome prezidenta opýtali, či zvažuje vyslanie amerických vojakov na opätovné dobytie Bagramu. „O tom sa nebudeme rozprávať, ale teraz hovoríme s Afganistanom a chceme ho späť a chceme ho späť čoskoro, okamžite. A ak to neurobia, zistíte, čo urobím,“ povedal.
Americké a NATO jednotky sa v júli 2021 chaoticky stiahli z Bagramu v rámci mierovej dohody sprostredkovanej Trumpom. Taliban následne prevzal kontrolu nad celým Afganistanom.
Trump od svojho návratu k moci opakovane kritizoval stratu základne a spájal ju so svojimi útokmi na to, ako jeho predchodca Joe Biden zvládol sťahovanie USA z Afganistanu. Trump sa tiež sťažoval na rastúci vplyv Číny v krajine.
