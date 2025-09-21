V Spojených štátoch zahynuli dvaja poľskí vojaci
- DNES - 6:17
- Varšava
Dvaja príslušníci poľských špeciálnych síl zahynuli v Spojených štátoch počas nočného výcviku zoskokov s padákom.
Poľské vojenské velenie oznámilo, že sa začalo vyšetrovanie úmrtí s cieľom „vyjasniť túto tragickú udalosť“, informuje TASR podľa sobotňajšej správy poľskej verejnoprávnej stanice TVP.
„S hlbokým poľutovaním vám oznamujeme, že 19. septembra 2025 došlo počas nočného výcviku zoskokov s padákom v Spojených štátoch k tragickej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja vojaci špeciálnych síl,“ uviedlo Generálne veliteľstvo ozbrojených síl Poľskej republiky v príspevku na sociálnej sieti X.
Dodalo, že „príčiny incidentu sú predmetom vyšetrovania, ktoré vedie špeciálna komisia zriadená na objasnenie tejto tragickej udalosti“ a rodiny vojakov dostali plnú podporu.
Poľský prezident Karol Nawrocki pozostalým vyjadril sústrasť, pričom vyhlásil, že túto správu prijal „s hlbokým zármutkom“. Rodinám vyjadril „súcit a solidaritu v prežívanej bolesti“.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz to označil za „nesmierne smutnú správu“. „Počas nočných výsadkových cvičení v USA prišli o život dvaja naši vynikajúci vojaci špeciálnych síl. Rodinám zosnulých vyjadrujem svoju najhlbšiu sústrasť. Nech vás dobrý Pán ochraňuje a dáva vám silu v týchto najťažších dňoch,“ dodal šéf silového rezortu.
