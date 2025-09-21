  • Články
Pentagón schválil nové obmedzenia pre médiá

  • DNES - 6:13
  • Washington
Americké ministerstvo obrany v piatok predstavilo nové obmedzenia pre médiá, od ktorých vyžaduje, aby sa zaviazali nezverejňovať nič, čo rezort vopred neschváli.

Ministerstvo tiež chce, aby novinári podpísali čestné vyhlásenie, v ktorom prisľúbia dodržiavanie nových opatrení, inak riskujú stratu svojich mediálnych oprávnení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nové usmernenia, uvedené v rozsiahlom memorande, distribuoval rezort novinárom v piatok. Pentagón „naďalej podporuje transparentnosť s cieľom posilniť zodpovednosť a dôveru verejnosti“, uvádza sa v memorande. „Informácie musia byť pred zverejnením schválené príslušným oprávneným úradníkom, a to aj v prípade, že nejde o utajované správy,“ dodáva rezort.

Ministerstvo tiež zaviedlo nové rozsiahle obmedzenia týkajúce sa pohybu reportérov v rámci Pentagónu. „Novinári už nemajú povolené pohybovať sa po chodbách zabezpečeného zariadenia. Noste visačku a dodržiavajte pravidlá – alebo choďte domov,“ napísal americký minister obrany Pete Hegseth na platforme X.

Hovorca denníka The New York Times označil nové pravidlá za „ďalší krok v znepokojujúcom trende obmedzovania prístupu k informáciám o tom, čo americká armáda robí na náklady daňových poplatníkov“.

Predseda amerického Národného tlačového klubu Mike Balsamo nové pravidlá tiež ostro kritizoval a vyzval Pentagón, aby ich urýchlene zrušil. „Ak správy o našej armáde musí najskôr schváliť vláda, verejnosť už nedostáva nezávislé informácie... Dostáva len to, čo jej chcú úradníci ukázať. To by malo znepokojovať každého Američana,“ uviedol Balsamo vo svojom vyhlásení.

Zdroj: Info.sk, TASR
