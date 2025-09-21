  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
14°Bratislava

Szijjártó vyzval EÚ na označenie hnutia Antifa za teroristickú skupinu

  • DNES - 6:10
  • Budapešť
Szijjártó vyzval EÚ na označenie hnutia Antifa za teroristickú skupinu

Maďarský premiér Viktor Orbán zvažuje prijatie tohto opatrenia.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v sobotu požadoval, aby Európska únia (EÚ) nasledovala kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a klasifikovala ľavicové hnutie Antifa ako „teroristickú“ skupinu. Jeho vyhlásenie tak prišlo len deň po tom, ako maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že chce toto opatrenie prijať po vzore Trumpa tiež, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Trump, ktorý sa vyhrážal zaradením hnutia Antifa na zoznam teroristických organizácií už počas svojho prvého funkčného obdobia, tento krok oznámil v stredu.

Orbán je kľúčovým spojencom Trumpa a Szijjártó vyhlásil, že vláda je „presvedčená, že v takejto kľúčovej otázke musí Európa zosúladiť svoje kroky s USA, vedúcou silou v globálnom boji proti terorizmu“.

V príspevku na platforme X maďarský minister zverejnil úryvky z listu, ktorý poslal šéfke zahraničnej politiky EÚ Kaji Kallasovej a v ktorom požadoval prijatie rovnakých opatrení proti hnutiu Antifa. „Táto násilná krajne ľavicová sieť vykonala brutálne útoky po celej Európe, vrátane Budapešti. Na naše veľké poľutovanie sa podozriví neskôr vyhli spravodlivosti tým, že našli útočisko v štátoch EÚ,“ uviedol Szijjártó.

Podobne ako Orbán v piatok, minister zahraničných vecí odkazoval na násilné strety v Budapešti v roku 2023, kde sa na krajne pravicovom zhromaždení dostali do konfliktu s demonštrantmi antifašistickí aktivisti zo zahraničia. Viacero ľudí vtedy maďarskí policajti zadržali a násilnosťami sa dodnes zaoberajú nemecké a maďarské súdy. Medzi zadržanými bola aj talianska ľavicová politička Ilaria Salisová, ktorá sa neskôr stala poslankyňou Európskeho parlamentu.

Agentúra DPA vysvetľuje, že názov Antifa (antifašistický) nie je v Spojených štátoch označením jednej centrálne riadenej organizácie. Ide skôr o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov, ktorí sa na rôznych demonštráciách stavajú na odpor proti prívržencom neonacizmu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Spojených štátoch zahynuli dvaja poľskí vojaci

V Spojených štátoch zahynuli dvaja poľskí vojaci

DNES - 6:17Zahraničné

Dvaja príslušníci poľských špeciálnych síl zahynuli v Spojených štátoch počas nočného výcviku zoskokov s padákom.

Pentagón schválil nové obmedzenia pre médiá

Pentagón schválil nové obmedzenia pre médiá

DNES - 6:13Zahraničné

Americké ministerstvo obrany v piatok predstavilo nové obmedzenia pre médiá, od ktorých vyžaduje, aby sa zaviazali nezverejňovať nič, čo rezort vopred neschváli.

Známy fast food má problém, ľuďom predávali mäso po záruke

Známy fast food má problém, ľuďom predávali mäso po záruke

VČERA - 20:16Zahraničné

Spoločnosť, ktorá reťazec prevádzkuje, podľa inšpekcie porušila zákon o potravinách.

Útok ukrajinského dronu zabil štyroch ľudí, tvrdí Moskva

Útok ukrajinského dronu zabil štyroch ľudí, tvrdí Moskva

VČERA - 13:48Zahraničné

Pri útoku ukrajinského dronu na Samarskú oblasť na juhozápade Ruska zahynuli štyria ľudia, uviedol v sobotu miestny gubernátor.

Vosveteit.sk
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP