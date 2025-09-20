  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
17°Bratislava

Turisti na pláži vytlačili čln s migrantmi späť do mora

  • DNES - 8:27
  • Gavdos
Turisti na pláži vytlačili čln s migrantmi späť do mora

Čln neskôr presmerovali k najbližšiemu prístavu.

Turisti na pláži Sarakiniko na gréckom ostrove Gavdos vytlačili čln s migrantmi späť do mora. Vyplýva to z videa zverejneného v sobotu 13. septembra na sociálnych sieťach.

Vo videu sa skupina turistov priblížila k člnu s migrantmi z Líbye, len aby ho vlastnými rukami tlačila preč od pláže.

Denník Mirror, ktorý sa odvoláva na správy gréckych médií, neskôr informoval, že čln s migrantmi presmerovali k najbližšiemu prístavu. Počet afrických migrantov smerujúcich do Grécka pritom tento rok stúpa.

Mirror pripomína, že grécka vláda v septembri prijala zákon, ktorým sprísnila pokuty pre migrantov, ktorým zamietli žiadosť o azyl. Tým zároveň urýchlila ich návrat do vlasti.

Grécky minister pre imigráciu a azyl Thanos Plevris v reakcii na situáciu na Gavdose uviedol, že vláda pracuje na premiestnení migrantov z ostrova. „Do dvoch – troch dní každý odíde,“ uviedol ešte v pondelok 15. septembra.

Zdroj: Info.sk, DP, mirror.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zubárka napadla pacientku po nepodarenom zákroku

Zubárka napadla pacientku po nepodarenom zákroku

VČERA - 18:55Zaujímavosti

Zubárku zadržala polícia.

Čo sa to deje s ozónovou vrstvou? OSN hlási zmenu

Čo sa to deje s ozónovou vrstvou? OSN hlási zmenu

VČERA - 8:20Zaujímavosti

Pozorovania ozónovej vrstvy priniesli výsledky po 40 rokoch od Viedenského dohovoru.

Iron Maiden sa vrátia do Európy, prídu aj do Bratislavy

Iron Maiden sa vrátia do Európy, prídu aj do Bratislavy

9:07 19.09.2025Zaujímavosti

Britská heavymetalová legenda Iron Maiden ohlasuje pokračovanie svojho dvojročného svetového turné s názvom Run For Your Lives aj v roku 2026.

Popredný slovenský textár Kamil Peteraj oslavuje 80 rokov

Popredný slovenský textár Kamil Peteraj oslavuje 80 rokov

6:19 18.09.2025Zaujímavosti

Prostredníctvom jeho textov sa už desaťročia dostávajú k poslucháčom odkazy piesňových hitov a slovenských interpretov.

Vosveteit.sk
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP