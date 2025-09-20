Turisti na pláži vytlačili čln s migrantmi späť do mora
- DNES - 8:27
- Gavdos
Čln neskôr presmerovali k najbližšiemu prístavu.
Turisti na pláži Sarakiniko na gréckom ostrove Gavdos vytlačili čln s migrantmi späť do mora. Vyplýva to z videa zverejneného v sobotu 13. septembra na sociálnych sieťach.
Vo videu sa skupina turistov priblížila k člnu s migrantmi z Líbye, len aby ho vlastnými rukami tlačila preč od pláže.
Denník Mirror, ktorý sa odvoláva na správy gréckych médií, neskôr informoval, že čln s migrantmi presmerovali k najbližšiemu prístavu. Počet afrických migrantov smerujúcich do Grécka pritom tento rok stúpa.
#refugeesgr #GreeceFascistState #Gavdos— Paggio (@PaggioI) September 16, 2025
Αλήτες, φασιστομουτρα παντού. Η Γαύδος δεν είναι εξαίρεση pic.twitter.com/6VR7CQe8WV
Mirror pripomína, že grécka vláda v septembri prijala zákon, ktorým sprísnila pokuty pre migrantov, ktorým zamietli žiadosť o azyl. Tým zároveň urýchlila ich návrat do vlasti.
Grécky minister pre imigráciu a azyl Thanos Plevris v reakcii na situáciu na Gavdose uviedol, že vláda pracuje na premiestnení migrantov z ostrova. „Do dvoch – troch dní každý odíde,“ uviedol ešte v pondelok 15. septembra.
