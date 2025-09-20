SHMÚ vydal výstrahu, varujú pred týmto javom

  • Články
Výstraha prvého stupňa platí pre niekoľko okresov stredného a západného Slovenska.

V nedeľu (21. 9.) sa môže vietor vyskytnúť na Záhorí aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá v okresoch Myjava, Senica a Skalica platí od nedele 9.00 do 15.00 h.

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí predbežne výstraha pred vetrom na horách od nedele 20.00 do pondelka (22. 9.) rána.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
