Vážna nehoda: Na mieste zasahoval vrtuľník
Zraneného vodiča letecky transportovali do nemocnice.
V sobotu krátko predpoludním došlo na ceste I/14 v smere od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu k dopravnej nehode motorkára. Informovala o tom žilinská krajská polícia na Facebooku.
Ako uviedla, 52-ročný muž z dosiaľ nezistených príčin zišiel s motorkou mimo cesty, kde narazil do stromu.
Na mieste podľa polície zasahoval vrtuľník, záchranári previezli motorkára s vážnymi zraneniami do nemocnice. U muža nariadili odber krvi.
"Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia s výzvou na zodpovedné správanie účastníkov premávky na cestách.
Šimečka: Fico útočí na moju rodinu, lebo má strach z reakcie na konsolidáciu
Predseda Progresívneho Slovenska reagoval na Ficove tvrdenia o tom, že Šimečkova mama mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje.
Korčok: Vláda mala zvolať Bezpečnostnú radu, no bojí sa to urobiť
Podľa Ivana Korčoka by vláda tento krok musela vysvetľovať Kremľu.
Hlas odsudzuje narušenie vzdušného priestoru spojencov SR
Koaličná parlamentná strana Hlas-SD považuje akékoľvek narušenie vzdušného priestoru našich spojencov za neprijateľné a dôrazne ho odsudzuje.
Turistov z Tatier evakuovali letecky
Horskí a leteckí záchranári zasahovali v sobotu vo Vysokých Tatrách pri pomoci dvom poľským horolezcom, ktorí v piatok v tme uviazli v oblasti Štrbského Soliska.