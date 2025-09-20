  • Články
Vážna nehoda: Na mieste zasahoval vrtuľník

  • DNES - 17:37
  • Turčianske Teplice
Zraneného vodiča letecky transportovali do nemocnice.

V sobotu krátko predpoludním došlo na ceste I/14 v smere od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu k dopravnej nehode motorkára. Informovala o tom žilinská krajská polícia na Facebooku.

Ako uviedla, 52-ročný muž z dosiaľ nezistených príčin zišiel s motorkou mimo cesty, kde narazil do stromu.

Na mieste podľa polície zasahoval vrtuľník, záchranári previezli motorkára s vážnymi zraneniami do nemocnice. U muža nariadili odber krvi.

"Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia s výzvou na zodpovedné správanie účastníkov premávky na cestách.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZZA
