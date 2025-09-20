  • Články
Sobota, 20.9.2025
Známy fast food má problém, ľuďom predávali mäso po záruke

  • DNES - 20:16
  • Liberec
Spoločnosť, ktorá reťazec prevádzkuje, podľa inšpekcie porušila zákon o potravinách.

Spoločnosť AmRest, ktorá v Česku prevádzkuje reťazec rýchleho občerstvenia KFC, porušila zákon. V rozhovore pre Českú televíziu to tvrdí hovorca českej Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie (SZPI) Pavel Kopřiva.

SZPI vykonala kontrolu v reštaurácii v Liberci, kde zistila, že pri výrobe jedla používali marinované mäso po dátume spotreby.

„Je dôležité zdôrazniť, že mäso nebolo určené na predaj. Malo byť zlikvidované ešte v ten večer po ukončení zmeny, avšak pôvodný postup nebol dodržaný a likvidácia prebehla až ráno pred otvorením,“ spresnila hovorkyňa KFC Czechia Ivana Makalová Dlouhá, ktorá priznala porušenie predpisov.

Kontroly prebiehajú od začiatku roka

Kontroly reťazca naďalej prebiehajú, predchádzalo im video českého novinára Jana Tunu, ktoré zverejnil na YouTube. V ňom tvrdil, že české pobočky KFC falšujú údaje o trvanlivosti mäsa a príprave jedál z mäsa, ktoré zapácha alebo je pokazené.

Inšpekcia zistila zatiaľ 9 kilogramov mäsa nevhodného na konzumáciu, ktoré zakázala uviesť na trh, píše Česká televízia. KFC však tvrdí, že zdravie a bezpečnosť zákazníkov je preň prvoradé.

„Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov pre nás aj naďalej zostávajú najvyššou prioritou. Preto posilňujeme dôsledné dodržiavanie našich interných postupov vo všetkých prevádzkach, aby sme minimalizovali možnosť opakovania podobných situácií,“ uviedla Makalová Dlouhá.

Podľa Českej televízie SZPI vykonáva kontroly v prevádzkach KFC od začiatku roka. Napriek drobným prehreškom doteraz ani v jednom prípade nezistili falšovanie trvanlivosti mäsa.

Zdroj: Info.sk, ceskatelevize.cz
