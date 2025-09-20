  • Články
LED svetlo označili za nebezpečné. Nemáte ho doma?

  • DNES - 19:22
  • Bratislava
Inšpekcia nariadila stiahnutie výrobku z trhu.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) informuje o nebezpečnom LED svetle na WC misu pôvodom z Číny, ktoré bolo v ponuke na slovenskom trhu. Ako uviedla na svojej webovej stránke, výrobok je nebezpečný pre životné prostredie.

LED svetlo je bielej farby a funguje po vložení troch batérií typu AAA. Predáva sa zabalené v kartónovej škatuli s označením CE a EAN kódom na obale.

Problémom je olovo

Ako informuje SOI, vo výrobku zistili nadmernú koncentráciu olova. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb),“ uviedla inšpekcia.

Inšpektori nariadili stiahnutie výrobku z trhu. V prípade, že ste si ho už kúpili, môžete výrobok vrátiť predajcovi, ktorý vám poskytne vrátenie kúpnej sumy, náhradu za výrobok rovnakej kategórie a podobnej ceny alebo opravenie výrobku.

SOI okrem toho informovala aj o niekoľkých nebezpečných hračkách na slovenskom trhu. Ide o hrací pultík do auta s volantom „LUDI®“ a ďalšie dve hračky, o ktorých sme vás informovali v predošlom článku.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
