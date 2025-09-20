  • Články
Hlas odsudzuje narušenie vzdušného priestoru spojencov SR

Hlas odsudzuje narušenie vzdušného priestoru spojencov SR

Koaličná parlamentná strana Hlas-SD považuje akékoľvek narušenie vzdušného priestoru našich spojencov za neprijateľné a dôrazne ho odsudzuje.

Vyhlásila, že Slovenská republika ako suverénny štát a plnohodnotný člen Severoatlantickej aliancie (NATO) musí mať v tejto záležitosti jednoznačný postoj. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany.

Môžeme mať rôzne pohľady na geopolitické otázky, môžeme diskutovať o komplexnosti medzinárodných vzťahov, ale v jednej veci musíme byť jednotní - rešpekt k suverenite a územnej celistvosti členských krajín NATO nie je predmetom diskusie ani kompromisu,“ apeluje Hlas-SD.

Incident v estónskom vzdušnom priestore vníma ako vážnu provokáciu, ktorá testuje jednotu a odhodlanie Aliancie. Hlas-SD deklaruje, že Slovensko v tomto ohľade stojí pevne po boku všetkých svojich partnerov - či už ide o pobaltské krajiny, Poľsko alebo akúkoľvek inú spojeneckú krajinu.

Hlas-SD zdôraznil, že solidarita v rámci NATO nie je len politická deklarácia, ale praktický záväzok. „Slovensko je pripravené poskytnúť všetku potrebnú podporu našim partnerom pri zabezpečovaní ich bezpečnosti. Pretože, keď je ohrozený jeden člen Aliancie, sú ohrozené všetky členské krajiny. Naša pozícia je v tejto otázke nepochybná a nemenná,“ dodali zo strany.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok (19. 9.) oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne. V nedeľu (14. 9.) Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.

Zdroj: Info.sk, TASR
