Sobota, 20.9.2025
Útok ukrajinského dronu zabil štyroch ľudí, tvrdí Moskva

Pri útoku ukrajinského dronu na Samarskú oblasť na juhozápade Ruska zahynuli štyria ľudia, uviedol v sobotu miestny gubernátor. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

S hlbokým zármutkom oznamujem, že včera večer boli pri útoku nepriateľského dronu zabití štyria ľudia,“ uviedol gubernátor Vjačeslav Fedoriščev na sociálnych sieťach. Dodal, že jedna osoba bola zranená.

Gubernátor na štátom podporovanej aplikácii MAX informoval aj o útoku na ropnú infraštruktúru: „Dnes ráno bol náš región napadnutý dronmi. Cieľmi boli objekty palivovo-energetického komplexu. V súčasnosti sú následky útokov zmiernené.“

Ukrajina podľa webu Euronews zaútočila na dve ropné rafinérie v Saratovskej a Samarskej oblasti.

Saratovská rafinéria zabezpečuje približne 2,54 percenta celkového objemu ropnej rafinérie v Rusku (viac ako 7 miliónov ton ropy ročne),“ uviedol ukrajinský generálny štáb. Vo vyhlásení dodal, že Ukrajina poškodila aj hlavný dopravný infraštruktúrny objekt v Samare.

Všetky dotknuté zariadenia sa podieľajú na zásobovaní ruských ozbrojených síl,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Zdroj: Info.sk, TASR
