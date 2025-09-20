Turistov z Tatier evakuovali letecky
Horskí a leteckí záchranári zasahovali v sobotu vo Vysokých Tatrách pri pomoci dvom poľským horolezcom, ktorí v piatok (19. 9.) v tme uviazli v oblasti Štrbského Soliska.
Leteckým transportom oboch evakuovali z exponovaného terénu na Štrbské Pleso, odkiaľ ďalej pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).
Dvojica horolezcov v piatok už po zotmení kontaktovala Operačné stredisko tiesňového volania HZS. „Nakoľko boli bez zranení a dobre vystrojení, po dohode so záchranármi prečkali noc pod vrcholom s tým, že ak sa im po svitaní podarí nájsť zostupovú cestu, tak budú pokračovať samostatne. To sa im nepodarilo a v ranných hodinách požiadali o pomoc,“ uviedla HZS.
Letecká evakuácia turistov v Tatrách
Turistov z Tatier evakuovali letecky, v tme uviazli pri Štrbskom Solisku.
O technický zásah bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka dvoch horských záchranárov. Tých následne vysadili pri dvojici horolezcov. „Po zateplení a príprave na letecký transport boli postupne obaja spolu so záchranármi evakuovaní z exponovaného terénu na Štrbské Pleso,“ uviedla HZS.
Záchranári v sobotu ráno pomáhali aj 11-ročnému chlapcovi pod Batizovskou próbou, ktorého zasiahol uvoľnený kameň a spôsobil mu poranenia tváre, hornej končatiny a chrbtice. Posádka VZZS z Popradu vyzdvihla v Starom Smokovci na palubu vrtuľníka horského záchranára. „Ten bol spolu s lekárom vysadený pri mladom horolezcovi. Po vyšetrení, ošetrení a príprave na letecký transport bol chlapec prevezený do nemocnice v Poprade,“ informovala horská služba.
