Šutaj Eštok: Nevidím dôvod na svoje odstúpenie

  DNES - 13:43
  Bratislava
Šutaj Eštok: Nevidím dôvod na svoje odstúpenie

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevidí dôvod na rezignáciu so svojho postu.

Tvrdí, že za jeho pôsobenia v rezorte ukončili vojnu v polícií, nelegálnu migráciu či zastabilizovali personálny stav v polícií. Podľa názoru podpredsedu KDH Viliama Karasa Šutaj Eštok opustil svoj rezort s tým, že uprednostnil zachraňovanie svojich ministerských kolegov z Hlasu-SD. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Karas doplnil, že policajný zbor je v rozklade a nedokáže vyšetrovať „sofistikované“ kauzy.

V diskusii sa dotkli aj témy výzvy predsedu SaS Branislava Gröhlinga na generálny štrajk 17. novembra. Podľa Karasa na neho nedozrel ešte čas. Upozornil, že pojem generálny štrajk sa nesmie zneužívať. Štát je však podľa jeho názoru vedený zle a ak to tak pôjde ďalej, ekonomika sa spomalí. Šutaj Eštok považuje za urážku počuť slová o generálnom štrajku z úst predstaviteľov SaS. „Opozícia dokáže len zvolávať protesty a šíriť nenávisť,“ vyhlásil šéf rezortu vnútra.

Návrh na zníženie platov poslancov podľa Šutaja Eštoka do ekonomiky neprinesie nič. Trvá však na tom, že s takýmto gestom treba kvôli ľuďom prísť. Karas tento krok označil za populizmus. Pripomenul, že návrh na zníženie platov už v Národnej rade SR v minulosti bol.

Diskutujúci hovorili aj o šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Podľa Karasa by mal byť odvolaný nielen pre nehodu, ktorú spôsobil, ale aj pre zlyhanie tajnej služby v prípade informácií SIS o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Šutaj Eštok si myslí, že spolupráca bezpečnostných zložiek je na najlepšej úrovni v histórií Slovenska. Otázka odvolania Gašpara je pre neho bezpredmetná. Dodal, že by mala smerovať na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Podľa informácií Šutaja Eštoka však premiér Gašparovi dôveruje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Hlas odsudzuje narušenie vzdušného priestoru spojencov SR

DNES - 13:55Domáce

Hlas odsudzuje narušenie vzdušného priestoru spojencov SR

DNES - 13:55Domáce

Koaličná parlamentná strana Hlas-SD považuje akékoľvek narušenie vzdušného priestoru našich spojencov za neprijateľné a dôrazne ho odsudzuje.

Turistov z Tatier evakuovali letecky

Turistov z Tatier evakuovali letecky

DNES - 13:46Domáce

Horskí a leteckí záchranári zasahovali v sobotu vo Vysokých Tatrách pri pomoci dvom poľským horolezcom, ktorí v piatok v tme uviazli v oblasti Štrbského Soliska.

Maroš Žilinka reagoval na Ficovu tlačovú konferenciu

DNES - 13:02Domáce

Maroš Žilinka reagoval na Ficovu tlačovú konferenciu

DNES - 13:02Domáce

Generálny prokurátor je aktuálne na zahraničnej služobnej ceste.

V hlavnom meste zaznie výzva na zákaz potratov

DNES - 12:23Domáce

V hlavnom meste zaznie výzva na zákaz potratov

DNES - 12:23Domáce

V hlavnom meste sa v sobotu popoludní uskutoční už štvrtý pochod Bratislava za život. Jeho účastníci chcú vyzvať na zákaz potratov a na ochranu života každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie.

