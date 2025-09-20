Šutaj Eštok: Nevidím dôvod na svoje odstúpenie
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevidí dôvod na rezignáciu so svojho postu.
Tvrdí, že za jeho pôsobenia v rezorte ukončili vojnu v polícií, nelegálnu migráciu či zastabilizovali personálny stav v polícií. Podľa názoru podpredsedu KDH Viliama Karasa Šutaj Eštok opustil svoj rezort s tým, že uprednostnil zachraňovanie svojich ministerských kolegov z Hlasu-SD. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Karas doplnil, že policajný zbor je v rozklade a nedokáže vyšetrovať „sofistikované“ kauzy.
V diskusii sa dotkli aj témy výzvy predsedu SaS Branislava Gröhlinga na generálny štrajk 17. novembra. Podľa Karasa na neho nedozrel ešte čas. Upozornil, že pojem generálny štrajk sa nesmie zneužívať. Štát je však podľa jeho názoru vedený zle a ak to tak pôjde ďalej, ekonomika sa spomalí. Šutaj Eštok považuje za urážku počuť slová o generálnom štrajku z úst predstaviteľov SaS. „Opozícia dokáže len zvolávať protesty a šíriť nenávisť,“ vyhlásil šéf rezortu vnútra.
Návrh na zníženie platov poslancov podľa Šutaja Eštoka do ekonomiky neprinesie nič. Trvá však na tom, že s takýmto gestom treba kvôli ľuďom prísť. Karas tento krok označil za populizmus. Pripomenul, že návrh na zníženie platov už v Národnej rade SR v minulosti bol.
Diskutujúci hovorili aj o šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Podľa Karasa by mal byť odvolaný nielen pre nehodu, ktorú spôsobil, ale aj pre zlyhanie tajnej služby v prípade informácií SIS o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Šutaj Eštok si myslí, že spolupráca bezpečnostných zložiek je na najlepšej úrovni v histórií Slovenska. Otázka odvolania Gašpara je pre neho bezpredmetná. Dodal, že by mala smerovať na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Podľa informácií Šutaja Eštoka však premiér Gašparovi dôveruje.
