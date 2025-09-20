Maroš Žilinka reagoval na Ficovu tlačovú konferenciu
Generálny prokurátor je aktuálne na zahraničnej služobnej ceste.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka reagoval na tlačovú konferenciu premiéra Roberta Fica, na ktorej obvinil mamu lídra opozičného PS Michala Šimečku zo subvenčného podvodu. Urobil tak prostredníctvom videa na sociálnej sieti.
Podľa Žilinku sa podozrenia na spáchanie trestného činu oznamujú priamo orgánom činným v trestnom konaní, a nie prostredníctvom tlačovej konferencie.
"Štátne orgány sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Takéto oznámenie je podaním, ktoré sa realizuje jednou z foriem uvedených v Trestnom poriadku. Medzi takéto formy určite nepatrí tlačová beseda či tlačová konferencia," uviedol prokurátor.
K DNEŠNEJ TLAČOVEJ BESEDE PREDSEDU VLÁDY SR
Žilinka reagoval zo zahraničnej cesty v Azerbajdžane, kde sa momentálne nachádza.
Fico obvinil Šimečkovú z podvodu
Mama predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý vyhlásil, že v sobotu prezentuje len jeden z mnohých projektov, pri ktorých prišlo k podvodnému konaniu.
Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka mama predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty. „Na jeden a ten istý projekt si požiadali o dotácie Fond na podporu umenia (FPU), Ministerstvo kultúry (MK) SR i Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v celkovej sume 130.000 eur,“ upozornil Fico. Marta Šimečková mala podľa jeho slov zavádzať pri čestných vyhláseniach o prijatí dotačných zdrojov a rovnako i pri vykazovaní výdavkov, keď malo prichádzať k duplicitnému až triplicitnému preplácaniu faktúr.
„Podľa mňa je to subvenčný podvod ako hrom,“ vyhlásil premiér. Dodal, že nebude vznášať trestné oznámenie, i keď jeho tlačová konferencia je svojím spôsobom podaním trestného oznámenia. „Budeme žiadať vrátenie peňazí, budem príslušné ministerstvá vyzývať k tomu, aby peniaze vymáhali,“ zdôraznil a naznačil zároveň, že väčšina prijatých dotačných prostriedkov ostala príjmom zástupcov OZ, rovnako prostredníctvom zverejnených faktúr poukazoval i na prepojenie so subjektmi, za ktorými sú predstavitelia PS.
