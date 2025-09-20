  • Články
Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov a rakiet zomreli traja ľudia

  • DNES - 12:59
  • Kyjev
Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky ďalších, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Vyzval spojencov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli viac systémov protivzdušnej obrany a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie.

Zelenskyj uviedol, že sa na okraji Valného zhromaždenia OSN budúci týždeň „stretne s prezidentom Spojených štátov“. Dodal, že počas rozhovorov s Trumpom bude diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a sankciách voči Rusku.

Podľa jeho slov prvé dámy Ukrajiny a Spojených štátov pravdepodobne povedú samostatné rozhovory zamerané na humanitárne otázky týkajúce sa detí.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko vypustilo 579 dronov, osem balistických rakiet a 32 strel s plochou dráhou letu. Ukrajinské sily zostrelili a neutralizovali 552 dronov, dve balistické rakety a 29 striel s plochou dráhou letu.

Zdroj: Info.sk, TASR
