Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov a rakiet zomreli traja ľudia
- DNES - 12:59
- Kyjev
Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky ďalších, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Vyzval spojencov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli viac systémov protivzdušnej obrany a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie.
Zelenskyj uviedol, že sa na okraji Valného zhromaždenia OSN budúci týždeň „stretne s prezidentom Spojených štátov“. Dodal, že počas rozhovorov s Trumpom bude diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a sankciách voči Rusku.
Podľa jeho slov prvé dámy Ukrajiny a Spojených štátov pravdepodobne povedú samostatné rozhovory zamerané na humanitárne otázky týkajúce sa detí.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko vypustilo 579 dronov, osem balistických rakiet a 32 strel s plochou dráhou letu. Ukrajinské sily zostrelili a neutralizovali 552 dronov, dve balistické rakety a 29 striel s plochou dráhou letu.
V Mníchove sa začal pivný festival Oktoberfest
V bavorskom Mníchove sa v sobotu na poludnie začal pivný festival Oktoberfest, na ktorom organizátori očakávajú v tomto roku asi 6 miliónov návštevníkov.
Kybernetický útok narušil prevádzku európskych letísk
Útok spôsobil meškania a rušenia letov.
Trump zavádza poplatok 100 tisíc dolárov za niektoré víza
Americký prezident chce prinútiť firmy, aby viac zamestnávali Američanov.
Záujem o vojenskú službu v Nemecku prudko vzrástol
Bundeswehr zaznamenal prudký nárast záujmu o vojenskú službu, uviedol v sobotu najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Carsten Breuer.