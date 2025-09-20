V Mníchove sa začal pivný festival Oktoberfest
12:50
- Mníchov
V bavorskom Mníchove sa v sobotu na poludnie začal pivný festival Oktoberfest, na ktorom organizátori očakávajú v tomto roku asi 6 miliónov návštevníkov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Oktoberfest oficiálne otvoril na poludnie mníchovský starosta Dieter Reiter narazením pivného suda a tradičným zvolaním „O’zapft is!“ (Je narazené). Až potom sa začalo čapovať v 14 veľkých a ďalších menších pivných stanoch na 42-hektárovej ploche výstaviska Theresienwiese. Až do 5. októbra tam účastníci môžu navštíviť okrem desiatok pivných stanov aj sprievodné atrakcie.
Prvý víkend Oktoberfestu sa koná za ideálnych poveternostných podmienok, v sobotu sa v Mníchove očakávajú teploty až 30 stupňov Celzia. Cena za liter piva (tzv. „Mass“) sa pohybuje medzi 14,50 až 15,80 eura podľa jednotlivých stanov, v predchádzajúcom roku to bolo 13,60 až 15,30 eura.
Mesto ako organizátor Oktoberfestu ceny nestanovuje, iba kontroluje ich primeranosť voči cenám veľkých gastronomických prevádzok v oblasti Mníchova.
Festival v Mníchove hovorovo známy ako „Wiesn“ je považovaný za najväčší svojho druhu na svete. Jeho tradícia sa začala 12. októbra 1810, keď si korunný princ Ľudovít zobral za manželku princeznú Teréziu von Sachsen-Hildburghausen. Na ich počesť usporiadali oslavu a dostihy na voľnej ploche Theresienwiese na okraji mesta. O rok sa to zopakovalo a postupne sa vytvorila tradícia.
