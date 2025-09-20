Polícia rieši ďalší útok na bankomat, po páchateľovi pátrajú
Polícia žiada svedkov, aby ju kontaktovali.
Trenčianski policajti vyšetrujú poškodenie bankomatu na jednej z bánk v okrese Trenčín. Bankomat poškodil zatiaľ neznámy páchateľ v sobotu v skorých ranných hodinách. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Miesto činu policajti ihneď zabezpečili. Na miesto privolali expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy. Po páchateľoch intenzívne pátrame. V súčasnosti preverujeme všetky dostupné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu,“ informovala hovorkyňa.
V súvislosti s udalosťou žiada polícia svedkov udalosti, aby kontaktovali políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.
