Kybernetický útok narušil prevádzku európskych letísk
- DNES - 11:58
- Brusel
Útok spôsobil meškania a rušenia letov.
Kybernetický útok cielený na poskytovateľa tzv. odbavovacích systémov narušil v sobotu prevádzku viacerých popredných európskych letísk vrátane bruselského Zaventem, ako aj londýnskeho Heathrow či letiska v Berlíne, kde spôsobil meškania a rušenia letov, píše TASR podľa agentúr AP, Reuters a DPA.
Londýnske letisko Heathrow v sobotu informovalo, že spoločnosť Collins Aerospace, ktorá prevádzkuje zmienené systémy odbavenia a nástupu do lietadla (check-in a boarding) pre viaceré aerolínie na letiskách po celom svete, má technické problémy, čo môže spomaľovať odlietajúcich pasažierov.
Najväčšie belgické letisko Brusel-Zaventem na svojej webstránke informovalo, že ku kybernetickému útoku došlo v piatok večer, pričom znefunkčnil tieto automatizované systémy, v dôsledku čoho je cestujúcim umožnené len manuálne odbavovanie a nástup do lietadla.
„Má to veľký vplyv na letový poriadok a bohužiaľ spôsobí meškania i zrušenie letov,“ dodalo s tým, že prevádzkovateľ sa snaží problém odstrániť čo najskôr.
Obdobné vyhlásenie zverejnilo aj nemecké letisko Berlín-Brandenbursko. Taktiež informovalo, že jeho systémy odbavovania boli v piatok večer napadnuté a cestujúcich upozornilo, aby počítali s dlhším čakaním pri odbavení a nastupovaní do lietadiel aj s meškaniami letov.
Dosiaľ nie je zrejmé, či útok ovplyvnil aj ďalšie letiská. Tie zasiahnuté cestujúcim odporučili, aby si ešte pred odchodom na letisko overili stav svojho letu u daných aerolínií.
Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov a rakiet zomreli traja ľudia
Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky ďalších, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
V Mníchove sa začal pivný festival Oktoberfest
V bavorskom Mníchove sa v sobotu na poludnie začal pivný festival Oktoberfest, na ktorom organizátori očakávajú v tomto roku asi 6 miliónov návštevníkov.
Trump zavádza poplatok 100 tisíc dolárov za niektoré víza
Americký prezident chce prinútiť firmy, aby viac zamestnávali Američanov.
Záujem o vojenskú službu v Nemecku prudko vzrástol
Bundeswehr zaznamenal prudký nárast záujmu o vojenskú službu, uviedol v sobotu najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Carsten Breuer.