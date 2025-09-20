  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.9.2025Meniny má Ľuboslav(a)
28°Bratislava

Kybernetický útok narušil prevádzku európskych letísk

  • DNES - 11:58
  • Brusel
Kybernetický útok narušil prevádzku európskych letísk

Útok spôsobil meškania a rušenia letov.

Kybernetický útok cielený na poskytovateľa tzv. odbavovacích systémov narušil v sobotu prevádzku viacerých popredných európskych letísk vrátane bruselského Zaventem, ako aj londýnskeho Heathrow či letiska v Berlíne, kde spôsobil meškania a rušenia letov, píše TASR podľa agentúr AP, Reuters a DPA.

Londýnske letisko Heathrow v sobotu informovalo, že spoločnosť Collins Aerospace, ktorá prevádzkuje zmienené systémy odbavenia a nástupu do lietadla (check-in a boarding) pre viaceré aerolínie na letiskách po celom svete, má technické problémy, čo môže spomaľovať odlietajúcich pasažierov.

Najväčšie belgické letisko Brusel-Zaventem na svojej webstránke informovalo, že ku kybernetickému útoku došlo v piatok večer, pričom znefunkčnil tieto automatizované systémy, v dôsledku čoho je cestujúcim umožnené len manuálne odbavovanie a nástup do lietadla.

Má to veľký vplyv na letový poriadok a bohužiaľ spôsobí meškania i zrušenie letov,“ dodalo s tým, že prevádzkovateľ sa snaží problém odstrániť čo najskôr.

Obdobné vyhlásenie zverejnilo aj nemecké letisko Berlín-Brandenbursko. Taktiež informovalo, že jeho systémy odbavovania boli v piatok večer napadnuté a cestujúcich upozornilo, aby počítali s dlhším čakaním pri odbavení a nastupovaní do lietadiel aj s meškaniami letov.

Dosiaľ nie je zrejmé, či útok ovplyvnil aj ďalšie letiská. Tie zasiahnuté cestujúcim odporučili, aby si ešte pred odchodom na letisko overili stav svojho letu u daných aerolínií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov a rakiet zomreli traja ľudia

Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov a rakiet zomreli traja ľudia

DNES - 12:59Zahraničné

Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky ďalších, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V Mníchove sa začal pivný festival Oktoberfest

V Mníchove sa začal pivný festival Oktoberfest

DNES - 12:50Zahraničné

V bavorskom Mníchove sa v sobotu na poludnie začal pivný festival Oktoberfest, na ktorom organizátori očakávajú v tomto roku asi 6 miliónov návštevníkov.

Trump zavádza poplatok 100 tisíc dolárov za niektoré víza

Trump zavádza poplatok 100 tisíc dolárov za niektoré víza

DNES - 10:40Zahraničné

Americký prezident chce prinútiť firmy, aby viac zamestnávali Američanov.

Záujem o vojenskú službu v Nemecku prudko vzrástol

Záujem o vojenskú službu v Nemecku prudko vzrástol

DNES - 10:23Zahraničné

Bundeswehr zaznamenal prudký nárast záujmu o vojenskú službu, uviedol v sobotu najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Carsten Breuer.

Vosveteit.sk
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP