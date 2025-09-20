  • Články
Sobota, 20.9.2025
24°Bratislava

Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19

  • DNES - 11:13
  • Bratislava
Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19

Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty LP.8.1 upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19.

Očkovať sa začne v týždni od 22. septembra v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.

Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ Národného centra zdravotníckych informácii, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. MZ spresnilo, že na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemci môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI): https://covidforms.nczisk.sk/.

Nová verzia vakcíny Comirnaty proti ochoreniu COVID-19, prispôsobená aktuálne najrozšírenejšiemu variantu vírusu (LP.8.1), bola schválená na používanie v Európskej únii. Európski odborníci odporučili, aby sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na sezónu 2025/2026 upravili tak, aby cielili na nový variant LP.8.1,“ ozrejmilo MZ, podľa ktorého sa očakáva, že takáto úprava pomôže udržať dobrú ochranu pred ochorením. Toto rozhodnutie vychádza z dostupných vedeckých dôkazov o šírení vírusu a imunitnej odpovedi.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) opakovane deklaroval, že každý, kto bude mať záujem o dobrovoľné očkovanie, sa bude môcť zaočkovať.

Vakcínou Comirnaty LP.8.1 sa bude očkovať v Univerzitnej nemocnici Bratislava (Kramáre, Antolská), Fakultnej nemocnici Trnava, Fakultnej nemocnici Trenčín, Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica, Fakultnej nemocnici Nitra, Nemocnici s poliklinikou Brezno, Univerzitnej nemocnici Martin, Nemocnici Hospitale Šahy, Nemocnici Koch Bratislava a Medicínskom zariadení Mlynská dolina Bratislava.

Zdroj: Info.sk, TASR
