Tragická nehoda na juhu: Vodič osobného auta narazil do cisterny
Mladý vodič na mieste podľahol zraneniam.
Polícia zasahovala v noci z piatka (19. 9.) na sobotu na ceste medzi Komjaticami a Šuranmi pri Nových Zámkoch, kde došlo k tragickej dopravnej nehode. Nitrianski krajskí policajti o tom informovali na Facebooku.
Podľa polície z dosiaľ nezistených príčin 25-ročný vodič osobného auta značky Hyundai prešiel do protismeru, kde narazil do cisterny. Pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
"Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," dodala polícia.
Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19
Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty LP.8.1 upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19.
Na Slovensku zaznamenali prípad zriedkavej infekcie
Nemocnice pri nákaze musia zaviesť prísne protiepidemické opatrenia.
Hrabko: Rozhodnutie Zuzany Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej
Rozhodnutie exprezidentky Zuzany Čaputovej nevrátiť sa do politiky ukončilo niekoľkomesačné diskusie o tejto možnosti, ktoré však prebiehali bez nej.
Pellegrini vystúpi na pôde OSN
Prezident SR Peter Pellegrini v sobotu odcestuje do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.