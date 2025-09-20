  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.9.2025Meniny má Ľuboslav(a)
24°Bratislava

Tragická nehoda na juhu: Vodič osobného auta narazil do cisterny

  • DNES - 10:56
  • Komjatice
Tragická nehoda na juhu: Vodič osobného auta narazil do cisterny

Mladý vodič na mieste podľahol zraneniam.

Polícia zasahovala v noci z piatka (19. 9.) na sobotu na ceste medzi Komjaticami a Šuranmi pri Nových Zámkoch, kde došlo k tragickej dopravnej nehode. Nitrianski krajskí policajti o tom informovali na Facebooku.

Podľa polície z dosiaľ nezistených príčin 25-ročný vodič osobného auta značky Hyundai prešiel do protismeru, kde narazil do cisterny. Pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

"Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19

Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19

DNES - 11:13Domáce

Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty LP.8.1 upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19.

Na Slovensku zaznamenali prípad zriedkavej infekcie

Na Slovensku zaznamenali prípad zriedkavej infekcie

DNES - 10:10Domáce

Nemocnice pri nákaze musia zaviesť prísne protiepidemické opatrenia.

Hrabko: Rozhodnutie Zuzany Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej

Hrabko: Rozhodnutie Zuzany Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej

DNES - 7:13Domáce

Rozhodnutie exprezidentky Zuzany Čaputovej nevrátiť sa do politiky ukončilo niekoľkomesačné diskusie o tejto možnosti, ktoré však prebiehali bez nej.

Pellegrini vystúpi na pôde OSN

Pellegrini vystúpi na pôde OSN

DNES - 6:11Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v sobotu odcestuje do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Vosveteit.sk
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP