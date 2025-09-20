  • Články
Trump zavádza poplatok 100 tisíc dolárov za niektoré víza

  • DNES - 10:40
  • Washington
Americký prezident chce prinútiť firmy, aby viac zamestnávali Američanov.

Ročné víza pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov v USA (H-1B) budú stáť 100 tisíc dolárov. Oznámil to americký prezident Donald Trump s cieľom prinútiť veľké technologické firmy, aby vo väčšej miere zamestnávali Američanov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Nové opatrenie bolo oznámené spolu so zavedením rezidenčného programu „zlatej karty“ v hodnote jedného milióna dolárov. Ten Trump predstavil už pred niekoľkými mesiacmi.

Hlavné je, že k nám budú prichádzať skvelí ľudia a oni za to budú platiť,“ povedal Trump novinárom pri podpisovaní nariadení v Oválnej pracovni.

Víza H-1B umožňujú spoločnostiam zamestnávať zahraničných pracovníkov so špecializovanými zručnosťami v Spojených štátoch spočiatku na tri roky, ale s možnosťou predĺženia na šesť rokov.

Na základe lotérie sa ročne udeľuje 85 tisíc víz tohto typu a zhruba tri štvrtiny príjemcov tvoria Indovia.

Technologickí podnikatelia vrátane Trumpovho bývalého spojenca Elona Muska varovali pred zameraním sa na víza H-1B s tým, že Spojené štáty nemajú dostatok domácich talentov na obsadenie dôležitých pracovných miest v technologickom sektore.

Trump proti vízovému programu H-1B bojoval už počas svojho prvého funkčného obdobia, ale pre vtedajší postup čelil rôznym súdnym námietkam. Súčasná verzia sa stala najnovším krokom v rozsiahlom zásahu proti imigrácii počas jeho druhého funkčného obdobia.

Podľa najnovšieho nariadenia bude poplatok vyžadovaný už od nedele, pričom minister vnútornej bezpečnosti bude môcť oslobodiť jednotlivcov, celé spoločnosti alebo celé odvetvia. Jeho platnosť vyprší o rok a Trump ho môže predĺžiť.

Počet žiadostí v posledných rokoch prudko vzrástol. V roku 2024 USA schválili približne 400 tisíc víz H-1B, z ktorých dve tretiny boli obnovené. Najviac schválených žiadostí bol v roku 2022 za demokratického prezidenta Joea Bidena. Naproti tomu vrchol zamietnutí bol v roku 2018 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v Bielom dome.

Zdroj: Info.sk, TASR
