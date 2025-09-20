  • Články
Záujem o vojenskú službu v Nemecku prudko vzrástol

  DNES - 10:23
  Berlín
Záujem o vojenskú službu v Nemecku prudko vzrástol

Bundeswehr zaznamenal prudký nárast záujmu o vojenskú službu, uviedol v sobotu najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Carsten Breuer. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

V porovnaní s minulým rokom sa o 15 percent viac mladých ľudí rozhodlo pre dobrovoľnú vojenskú službu,“ povedal Breuer.

Nemecký kabinet nedávno schválil návrh zákona o opätovnom zavedení vojenskej služby na dobrovoľnom základe. Ak ho schváli Bundestag, zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2026.

Podľa Breura by nová služba mohla povzbudiť viac nováčikov k dočasnej alebo profesionálnej vojenskej kariére. Pretrvávajú obavy, či súčasná kombinácia odvodov a profesionálnej a dobrovoľnej vojenskej služby postačí na nábor dostatočného počtu budúcich vojakov.

Minister obrany Boris Pistorius uviedol, že vláda si stanovila cieľ 15.000 regrútov v tomto roku, do augusta ich bolo takmer 13 000. Cieľom je 30.000 ročne do roku 2029, čím sa vycvičí celkovo 110.000 príslušníkov armády.

Zvyšujeme všetky kapacity, ktoré môžeme. Je jasné, že naliehavo potrebujeme mladých mužov a ženy, ktorí k nám prichádzajú prostredníctvom novej vojenskej služby,“ povedal Breuer. „Čelíme hrozbe, ktorej musíme čeliť,“ dodal.

Pripomenul, že v budúcich rokoch bude potrebné povolať aj záložníkov ako ďalších inštruktorov. „Veliteľ tanku sa buď pripravuje na boj na východnom krídle NATO alebo poskytuje brancom základný výcvik. Oboje sa nedá robiť súčasne. ... Teraz je dôležité nájsť správnu rovnováhu,“ dodal Breuer.

Zdroj: Info.sk, TASR
