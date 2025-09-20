Najnovším ohniskom nadmerného turizmu sa stala španielska destinácia
- DNES - 10:16
- Santiago de Compostela
Pútnici premenili španielske Santiago de Compostela na najnovšie ohnisko nadmerného turizmu na svete.
No zatiaľ čo niektorí obyvatelia Barcelony sa snažili odraziť príval turistov plastovými vodnými pištoľami, susedské združenie v Santiagu sa rozhodlo pre priateľskejší prístup. Vydalo sprievodcu dobrým správaním pre návštevníkov mesta, koncového bodu najznámejšej katolíckej púte na svete. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Skupina ho preložila do niekoľkých jazykov, vyvesila po celom meste a distribuovala do stále rastúceho počtu ubytovní. Pripomína turistom, aby okrem iného obmedzili hluk, rešpektovali pravidlá cestnej premávky a používali plastové chrániče na turistických paliciach, aby sa predišlo poškodeniu úzkych dláždených uličiek. Zdá sa však, že to neprinieslo úspech. Davy ľudí stále zaberajú ulice, spievajú hymny, bicykle jazdia nesprávnym smerom a kovové špičky palíc rachotia o zem.
No najhorší na tom je samotný počet pútnikov. Staré mesto a námestia okolo katedrály, v ktorej sa nachádza údajný hrob svätého Jakuba Apoštola, sú dnes takmer výlučne doménou cudzincov. Santiago de Compostela sa tak stalo najnovšou globálnou destináciou, kde nadmerný turizmus vyhnal domácich obyvateľov.
„Nemáme fóbiu z cestovného ruchu. Vždy sme žili v harmónii s cestovným ruchom, ale keď sa vymkne spod kontroly, keď tlak prekročí rámec toho, čo je rozumné, vtedy vzniká odmietnutie,“ povedal Roberto Almuína, prezident susedského združenia v starom meste, ktoré je zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
„Camino de Santiago“, známe ako Cesta svätého Jakuba, pochádza z 9. storočia. Trasy dlhé až stovky kilometrov sa začínajú v Portugalsku a Francúzsku. Modernú popularitu získala púť po filme „Cesta“ z roku 2010 s Martinom Sheenom v hlavnej úlohe. V predchádzajúcich rokoch ju ešte viac posilnili sociálne médiá a cestovanie za zážitkami po pandémii koronavírusu.
Minulý rok sa prihlásilo na túru po jednej zo schválených trás ku katedrále rekordných pol milióna ľudí. To sa rovná päťnásobku počtu obyvateľov mesta a predstavuje 725-násobný nárast za uplynulé štyri desaťročia. K týmto masám sa pridávajú aj bežní turisti, ktorí neprichádzajú po známych trasách.
Podľa štúdie, ktorú si objednala mestská rada, rozšírenie krátkodobých prenájmov zvýšilo ročné ceny nájmov o 44 % od roku 2018 do roku 2023. Mestské úrady preto v máji požiadali regionálnu vládu o klasifikáciu oblasti ako zóny vysokého tlaku, podobne ako Barcelona, čo by pomohlo obmedziť zvyšovanie nájomného. Vlani v novembri mestská rada zaviedla zákaz turistického ubytovania v štýle Airbnb v historickom centre mesta.
Sihara Pérezová, výskumníčka na Univerzite v Santiagu, označila hľadanie nehnuteľnosti na prenájom v meste za „nemožnú misiu“, zatiaľ čo 27-ročný Antonio Jeremías pre agentúru AP povedal, že zvažuje návrat k matke, pretože jeho plat z práce na plný úväzok v sklade nestačí na to, aby vyžil.
Medzi rokmi 2000 a 2020 stratilo historické centrum Santiaga približne polovicu svojej stálej populácie. Doterajšie čísla pritom naznačujú, že tento rok smeruje počet pútnikov, ktorí prichádzajú do Santiaga, k ďalšiemu rekordu.
