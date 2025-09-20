  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.9.2025Meniny má Ľuboslav(a)
24°Bratislava

Na Slovensku zaznamenali prípad zriedkavej infekcie

  • DNES - 10:10
  • Bratislava
Na Slovensku zaznamenali prípad zriedkavej infekcie

Nemocnice pri nákaze musia zaviesť prísne protiepidemické opatrenia.

Na Slovensku bol doposiaľ hlásený jeden prípad infekcie patogénnou hubou Candidozyma auris (C. auris). Pre TASR to uviedla Janka Prnová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Podľa nej je riziko infekcie pre zdravé osoby nízke, no pri výskyte huby musia nemocnice zaviesť prísne protiepidemické opatrenia.

V SR bol doposiaľ hlásený iba jeden importovaný prípad u pacienta, ktorý bol hospitalizovaný v Grécku (rok 2025),“ ozrejmila Prnová. Dodala, že k prenosu najčastejšie dochádza v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti, kde sú umiestnení pacienti s touto kvasinkovou infekciou (známa tiež ako Candida auris, pozn. TASR).

Huba je podľa Prnovej nebezpečná najmä pre svoju rezistenciu voči mnohým antimykotikám používaným na liečbu iných infekcií spôsobených kvasinkami rodu Candida. Podľa nej je preto pri jej výskyte potrebné v nemocniciach zaviesť opatrenia, ako sú izolácia pacienta, používanie samostatných zdravotníckych pomôcok, dôsledná hygiena rúk, dekontaminácia prostredia a skríning kontaktov.

Rizikové faktory

Candida auris spôsobuje najčastejšie infekcie krvného riečiska, infekcie v mieste chirurgického výkonu, meningitídu, endokarditídu, infekcie dýchacích ciest, močových ciest, kožné abscesy (súvisiace so zavedením katétra), otitídu či infekcie kostí. „C. auris má mnoho faktorov virulencie, ktoré jej umožňujú adaptáciu v odlišných prostrediach a schopnosť vytvárať biofilm, čo je problematické pri jej eliminácii z prostredia,“ konštatovala odborníčka.

Spresnila, že najčastejšími rizikovými faktormi sú hospitalizácia súvisiaca so zavedenými invazívnymi vstupmi (intubácia, centrálny venózny katéter, močový katéter), ale aj vek pacienta či jeho imunitný stav. Ďalej sú to aj chronické ochorenia obličiek, cukrovka, predchádzajúce užívanie širokospektrálnych antibiotík či antimykotík alebo chirurgický výkon v posledných 30 dňoch.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v správe minulý týždeň informovalo, že Candidozyma auris sa rýchlo šíri v európskych nemocniciach. Kvasinková infekcia, ktorú prvýkrát zaznamenali v Japonsku v roku 2009, podľa ECDC predstavuje vážnu hrozbu pre pacientov. Zistenia poukazujú na dôležitosť včasnej detekcie a kontroly prenosu, aby sa zabránilo rýchlemu šíreniu huby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19

Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19

DNES - 11:13Domáce

Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty LP.8.1 upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19.

Tragická nehoda na juhu: Vodič osobného auta narazil do cisterny

Tragická nehoda na juhu: Vodič osobného auta narazil do cisterny

DNES - 10:56Domáce

Mladý vodič na mieste podľahol zraneniam.

Hrabko: Rozhodnutie Zuzany Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej

Hrabko: Rozhodnutie Zuzany Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej

DNES - 7:13Domáce

Rozhodnutie exprezidentky Zuzany Čaputovej nevrátiť sa do politiky ukončilo niekoľkomesačné diskusie o tejto možnosti, ktoré však prebiehali bez nej.

Pellegrini vystúpi na pôde OSN

Pellegrini vystúpi na pôde OSN

DNES - 6:11Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v sobotu odcestuje do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Vosveteit.sk
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP