Blanár podporil Estónsko po narušení jeho vzdušného priestoru ruskými lietadlami
- DNES - 9:05
- Bratislava/Tallin
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v piatok vyjadril plnú podporu Estónsku v súvislosti s narušením jeho vzdušného priestoru ruskými lietadlami.
„Takéto porušenia suverenity a medzinárodného práva sú neprijateľné. Podporujeme konzultácie, o ktoré Estónsko požiadalo podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy,“ uviedol Juraj Blanár na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.
Podľa estónskej armády tri stíhačky typu MiG-31 v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút.
Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne. Požiadalo tiež o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová oznámila, že Severoatlantická rada sa zíde začiatkom budúceho týždňa a bude rokovať o piatkovom incidente.
Kremeľ popiera narušenie vzdušného priestoru Estónska. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské lietadlá „neodbočili z dohodnutej letovej trasy a nenarušili estónsky vzdušný priestor“. Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora, vo vzdialenosti viac než tri kilometre od estónskeho ostrova Vaindloo.
