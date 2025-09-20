Hrabko: Rozhodnutie Zuzany Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej
Rozhodnutie exprezidentky Zuzany Čaputovej nevrátiť sa do politiky ukončilo niekoľkomesačné diskusie o tejto možnosti, ktoré však prebiehali bez nej. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.
Dodal, že každé takéto rozhodnutie je možné v budúcnosti zmeniť. „Nedá sa predpovedať, čo bude o desať rokov, či pani prezidentka svoje dnešné rozhodnutie nezmení, ale myslím si, že nateraz to možno vylúčiť,“ konštatoval Hrabko.
Bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová začiatkom septembra na sociálnej sieti vyhlásila, že sa neplánuje vrátiť do politiky a neplánuje sa v nej ani nijako inak angažovať. „Podľa mňa to patrí azda k tým najrozumnejším rozhodnutiam, ktoré pani prezidentka urobila,“ reagoval Hrabko.
Vláda schválila návrh zákona o adresnej energopomoci a požiadala parlament o jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Hrabko v tejto súvislosti upozornil na to, že realizácia adresnej energopomoci je mimoriadne náročná úloha. „Problém adresnej pomoci je veľký aj preto, že neviete nastaviť jej mantinely,“ konštatoval. Zhromaždenie veľkého množstva dát potrebných na nastavenie adresnej pomoci zasa podľa neho vytvára veľké nároky na ich ochranu pred hekerským útokom.
Ak by bol zákon schválený v navrhovanom znení, bude podľa Hrabka vláda určovať mantinely adresnej pomoci nariadením. „Pokiaľ som pozorne počúval pani ministerku (hospodárstva Denisu, pozn. TASR) Sakovú, hovorila, že pomoc by sa mala dotknúť 90 percent ľudí. Tak uvidíme, určite sa okolo toho bude robiť veľká politika,“ povedal.
Na bratislavskom proteste proti konsolidácii verejných financií sa zúčastnil aj český minister vnútra Vít Rakušan. „Pokladám to za nešťastný krok zo strany pána Rakušana,“ reagoval Hrabko. Dodal, že dúfa, že Rakušan o svojej ceste vopred informoval slovenskú stranu, aby ho mohli zodpovedajúco chrániť a zabránili riziku nejakého incidentu v dave prítomných ľudí. „Pokladám to skôr za jeho predvolebný ťah, ktorý si, samozrejme, všimli aj v Českej republike,“ upozornil Hrabko, že začiatkom októbra si budú českí voliči vyberať nové parlamentné zastúpenie.
Rozhodnutie predsedu SNS Andreja Danka vzdať sa pozície predsedu poslaneckého klubu tejto strany podľa Hrabka nebolo vynútené situáciou v klube. „Mohol by som iba špekulovať, s čím to súvisí, je to v prvom rade jeho rozhodnutie,“ povedal Hrabko. Pripomenul, že Danko naďalej ostáva podpredsedom Národnej rady (NR) SR. Z titulu tejto funkcie má podľa Hrabka širší prístup k informáciám, než mu zabezpečovala funkcia predsedu klubu.
