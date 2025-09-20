Generálny tajomník OSN: Svet sa nesmie nechať "zastrašiť" Izraelom
- DNES - 6:18
- New York,
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok pre AFP vyhlásil, že svet by sa nemal nechať „zastrašiť“ Izraelom, ktorý pokračuje vo svojej ničivej vojne v Pásme Gazy a zároveň presadzuje „plazivú“ okupáciu Západného brehu.
Izrael podľa medializovaných správ pohrozil anexiou Západného brehu, ak západné krajiny pristúpia k uznaniu palestínskeho štátu počas budúcotýždňového zasadnutia OSN v New Yorku.
„Nemali by sme sa cítiť zastrašení hrozbou odvety, pretože bez ohľadu na to, čo robíme alebo nerobíme, tieto kroky by aj tak pokračovali. No aspoň existuje šanca zmobilizovať medzinárodné spoločenstvo a vytvoriť tlak, aby sa takéto veci nestali,“ povedal Guterres.
Moskva popiera narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami
Kremeľ popiera, že by tri ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili vzdušný priestor Estónska.
Zelenskyj odsúdil ruskú eskaláciu po narušení vzdušného priestoru Estónska
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odsúdil Rusko za zhoršovanie napätia s Európou a NATO.
Ukrajina plánuje niektoré prebytočné zbrane vyvážať do zahraničia
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Kyjev plánuje začať vyvážať niektoré prebytočné typy zbraní do zahraničia, aby mohli výťažkami z predaja financovať domácu vojenskú výrobu.
Súd zamietol Trumpovu žalobu za ohováranie proti denníku The New York Times
Americký federálny sudca zamietol žalobu prezidenta Donalda Trumpa za ohováranie proti denníku The New York Times.