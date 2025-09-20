  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.9.2025Meniny má Ľuboslav(a)
14°Bratislava

Generálny tajomník OSN: Svet sa nesmie nechať "zastrašiť" Izraelom

  • DNES - 6:18
  • New York,
Generálny tajomník OSN: Svet sa nesmie nechať "zastrašiť" Izraelom

Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok pre AFP vyhlásil, že svet by sa nemal nechať „zastrašiť“ Izraelom, ktorý pokračuje vo svojej ničivej vojne v Pásme Gazy a zároveň presadzuje „plazivú“ okupáciu Západného brehu.

Izrael podľa medializovaných správ pohrozil anexiou Západného brehu, ak západné krajiny pristúpia k uznaniu palestínskeho štátu počas budúcotýždňového zasadnutia OSN v New Yorku.

Nemali by sme sa cítiť zastrašení hrozbou odvety, pretože bez ohľadu na to, čo robíme alebo nerobíme, tieto kroky by aj tak pokračovali. No aspoň existuje šanca zmobilizovať medzinárodné spoločenstvo a vytvoriť tlak, aby sa takéto veci nestali,“ povedal Guterres.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Moskva popiera narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami

Moskva popiera narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami

DNES - 6:15Zahraničné

Kremeľ popiera, že by tri ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili vzdušný priestor Estónska.

Zelenskyj odsúdil ruskú eskaláciu po narušení vzdušného priestoru Estónska

Zelenskyj odsúdil ruskú eskaláciu po narušení vzdušného priestoru Estónska

DNES - 6:13Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odsúdil Rusko za zhoršovanie napätia s Európou a NATO.

Ukrajina plánuje niektoré prebytočné zbrane vyvážať do zahraničia

Ukrajina plánuje niektoré prebytočné zbrane vyvážať do zahraničia

DNES - 6:09Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Kyjev plánuje začať vyvážať niektoré prebytočné typy zbraní do zahraničia, aby mohli výťažkami z predaja financovať domácu vojenskú výrobu.

Súd zamietol Trumpovu žalobu za ohováranie proti denníku The New York Times

Súd zamietol Trumpovu žalobu za ohováranie proti denníku The New York Times

VČERA - 21:27Zahraničné

Americký federálny sudca zamietol žalobu prezidenta Donalda Trumpa za ohováranie proti denníku The New York Times.

Vosveteit.sk
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmiLacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP