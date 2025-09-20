Moskva popiera narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami
Kremeľ popiera, že by tri ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili vzdušný priestor Estónska. TASR správu prevzala v sobotu od agentúry DPA.
„Let prebiehal v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru, bez narušenia hraníc iných štátov,“ citovala ruské ministerstvo obrany štátna tlačová agentúra TASS v sobotu skoro ráno.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že ruské lietadlá „neodbočili z dohodnutej letovej trasy a nenarušili estónsky vzdušný priestor“. Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora, vo vzdialenosti viac než tri kilometre od estónskeho ostrova Vaindloo.
Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.
Estónsko poskytlo odlišnú verziu udalostí – podľa tamojších úradov tri ruské stíhacie lietadlá v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru v blízkosti ostrova Vaindloo a zotrvali v ňom približne 12 minút. Ani tieto informácie zatiaľ neboli nezávisle overené.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na platforme X uviedla, že „NATO reagovalo okamžite a ruské lietadlá zachytilo“. Detaily samotného manévru zachytenia však zatiaľ nie sú známe. V podobných prípadoch zvyknú aliančné stíhačky vzlietnuť a sprevádzať narušiteľa mimo vzdušného priestoru členskej krajiny.
Estónsky prezident: Protivzdušná obrana musí byť prioritou NATO
Estónsky prezident Alar Karis označil piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhacími lietadlami za „ďalšiu provokáciu“, informovala agentúra DPA.
„Je úplne jasné, že protivzdušná obrana musí byť prioritou NATO,“ uviedol Karis vo svojom príspevku na platforme X.
V súvislosti s novou misiou NATO Eastern Sentry, zameranou na ochranu vzdušného priestoru pozdĺž východného krídla aliancie, dodal: „Som presvedčený, že sa zameria na všetky ruské vzdušné hrozby naprieč celým východným krídlom aliancie.“
NATO v piatok oznámilo, že zachytilo ruské lietadlá nad estónskym územím – ide už o tretí podobný incident na východnom krídle NATO za uplynulý týždeň.
Podľa estónskej armády tri stíhačky typu MiG-31 v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút.
Estónsko v reakcii požiadalo o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.
