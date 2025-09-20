Zelenskyj odsúdil ruskú eskaláciu po narušení vzdušného priestoru Estónska

  • Články
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odsúdil Rusko za zhoršovanie napätia s Európou a NATO.

Reagoval tak na piatkové narušenie vzdušného priestoru Estónska troma ruskými bojovými stíhačkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Zelenského na sociálnej sieti X.

Zelenskyj označil 12 minút trvajúce narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska za „neslýchané“ a dodal, že nejde o „nehody“, ale o systematickú ruskú kampaň namierenú proti Európe, NATO a Západu.

Destabilizačné aktivity Ruska sa rozširujú do nových krajín a smerov. Využívajú všetky prostriedky: od zasahovania do politických procesov, ako v Rumunsku a Moldavsku, až po narušovanie vzdušného priestoru, ako v Poľsku, Rumunsku a teraz aj v Estónsku,“ napísal.

Podľa ukrajinského prezidenta si takéto konanie Moskvy vyžaduje systémovú reakciu, pričom silné kroky musia byť prijaté kolektívne a tiež individuálne každou krajinou.

Rusko musí pociťovať narastajúci tlak zo strany medzinárodného spoločenstva, predovšetkým prostredníctvom ekonomiky, čo sa podľa Zelenského najúčinnejšie dosahuje sankciami. „Zároveň musia naďalej narastať aj straty Ruska vo vojne, čo najlepšie zabezpečí silná ukrajinská armáda,“ dodal prezident.

Piatkový incident odsúdil aj ukrajinský minister zahraničných veci Andrij Sybiha, podľa ktorého išlo o „ďalšiu ruskú eskaláciu a priamu hrozbu pre transatlantickú bezpečnosť“.

Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.

Estónsky premiér Kristen Michal uviedol, že Estónsko požiada o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Hovorkyňa NATO Allison Hartová oznámila, že Severoatlantická rada sa zíde začiatkom budúceho týždňa a bude rokovať o piatkovom incidente.

Zdroj: Info.sk, TASR
