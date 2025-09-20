Pellegrini vystúpi na pôde OSN
Prezident SR Peter Pellegrini v sobotu odcestuje do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN).
Na programe má aj viacero bilaterálnych rokovaní a stretnutie s krajanmi. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Hlavným mottom zasadnutia je „Better Together“, ktoré kladie dôraz na efektívnejší multilateralizmus, globálnu spoluprácu a solidaritu pri riešení výziev. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy sa uskutoční v utorok 23. septembra a vystúpenie slovenského prezidenta v rámci tejto všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času.
Pellegrini sa spolu s ďalšími lídrami v stredu zúčastní aj na 5. summite Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru.
Prezident SR bude taktiež rokovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom či s predsedníčkou VZ OSN Annalenou Baerbockovou, ako aj s ďalšími vybranými partnermi. Zúčastní sa aj na recepcii Rakúska pri príležitosti jeho kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorú organizuje práve pri príležitosti 80. výročia VZ OSN.
Slovenský prezident sa v americkom New Jersey stretne s krajanmi a zúčastní sa na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu a zúčastní sa na koncerte s názvom „Slovaks in Concert“, ktorý medzinárodnému publiku predstaví slovenskú kultúrnu scénu.
Okrem toho hlava štátu v priestoroch Stálej misie SR pri OSN slávnostne odhalí reliéf prvého stáleho predstaviteľa Československa pri OSN Jána Papánka, ktorý podľa kancelárie slovenského prezidenta symbolizuje hodnoty, na ktorých stojí slovenská zahraničná politika.
Prezident SR sa taktiež zapojí do diskusie so slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v zahraničí o budúcnosti Slovenska a možnostiach ich spolupráce pri rozvoji krajiny v rámci summitu Slovak Pro 2025.
Súčasťou delegácie bude aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Podľa komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sa Blanár v dňoch 21. až 25. septembra 2025 zúčastní na viacerých sprievodných podujatiach a absolvuje bilaterálne rokovania s partnermi z celého sveta.
V pondelok 22. septembra sa v New Yorku uskutoční neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, kde budú šéfovia diplomacií diskutovať o spoločnom postupe pri ochrane medzinárodného práva, efektívneho multilateralizmu a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Zároveň budú rokovať s partnermi z Brazílie, Indie, Mexika, Nigérie a Južnej Afriky o perspektívach posilnenia bilaterálnej spolupráce.
Následne v stredu 24. septembra bude šéf slovenskej diplomacie rokovať s partnermi združenými v neformálnom zoskupení Priateľov západného Balkánu. Na stredu je tiež plánované neformálne zasadnutie EÚ-CELAC, kde budú ministri hovoriť o posilnení významného partnerstva medzi Úniou a Spoločenstvom krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC). Následne sa uskutoční 5. summit Krymskej platformy či podujatie Skupiny priateľov pre zodpovednosť v nadväznosti na ruskú agresiu voči Ukrajine na ministerskej úrovni. Oficiálny program dňa zavŕši Transatlantická večera, na ktorej sa Blanár zúčastní na pozvanie ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marca Rubia.
