Súd zamietol Trumpovu žalobu za ohováranie proti denníku The New York Times

Súd zamietol Trumpovu žalobu za ohováranie proti denníku The New York Times

Americký federálny sudca zamietol žalobu prezidenta Donalda Trumpa za ohováranie proti denníku The New York Times (NYT).

Súd tvrdí, že 85-stranová nesúrodá žaloba nespĺňa federálne pravidlá pre podávanie občianskoprávnych sťažností. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice CNN.

Tím šéfa Bieleho domu dostal 28 dní na opätovné podanie žaloby a hovorca prezidenta naznačil, že tak aj urobia. Žaloba však podľa sudcu musí byť v rozsahu maximálne 40 strán.

Sudca Steven D. Merryday v piatok uviedol, že žaloba „jednoznačne a neospravedlniteľne odporuje požiadavkám pravidla číslo osem“ federálnych pravidiel občianskeho konania. Žaloba musí byť „stručné, jasné a priame vyhlásenie o skutkových tvrdeniach,“ napísal sudca. Tento útok proti tomuto americkému denníku označil sudca za „jednoznačne nevhodný a neprípustný“.

Merryday tvrdí, že žaloba by nemala byť verejným fórom na nadávky a osočovanie ani megafónom pre vzťahy s verejnosťou.

Podanie tejto žaloby oznámil Trump v pondelok. V tom čase vyhlásil, že žaloba proti denníku NYT sa týka ohovárania a urážky na cti. Americký prezident žiadal finančnú kompenzáciu 15 miliárd dolárov.

Agentúra AP objasňuje, že v Trumpovej rozsiahlej žalobe sú uvedené kniha a článok reportérov NYT Russa Buettnera a Susanne Craigovej, ktoré sa zameriavajú na financie a úlohu Trumpa v televíznej relácii „The Apprentice“ spred jeho nástupu do prezidentského úradu.

Denník sa dosiaľ nevyjadril k rozhodnutiu súdu, avšak šéfredaktor NYT Joe Kahn vo štvrtok uviedol, že Trump sa v súvislosti s ohováraním „mýli vo faktoch a v práve“.

V uplynulých dňoch v Spojených štátoch panujú obavy, že sa Trumpova administratíva pokúša obmedziť slobodu prejavu svojich kritikov. Tieto obavy podnietilo rozhodnutie stanice ABC, ktorá, ako pripomína BBC, na neurčito pozastavila reláciu Jimmy Kimmel Live!. Rozhodnutie stanica odôvodnila komentármi tohto populárneho moderátora o motíve strelca, ktorý zabil pravicového aktivistu Charlieho Kirka, i o tom, že „gang MAGA“ - podporovatelia prezidenta Trumpa - sa snažia z Kirkovej vraždy vytĺkať politický kapitál.

Zdroj: Info.sk, TASR
