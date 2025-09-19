  • Články
V potoku našli telo staršej ženy

Okolnosti úmrtia ženy vyšetruje polícia.

V Topoľčanoch došlo vo štvrtok (18. 9.) dopoludnia k nálezu tela 67-ročnej ženy v miestnom potoku. Polícia vyšetruje presné príčiny a okolnosti jej úmrtia. Informoval o tom portál sme.sk.

Telo ženy vo vode si všimli okoloidúci krátko po jedenástej hodine na cyklotrase, ktorá vedie popri potoku, a okamžite privolali záchranné zložky. Na miesto bola vyslaná posádka rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári sa ženu pokúsili oživiť, ich snaha však bola neúspešná. Privolaný lekár konštatoval smrť.

Jednou z vyšetrovacích verzií je, že sa dôchodkyňa mohla pošmyknúť a spadnúť zo svahu do vody. Nešťastie sa stalo v blízkosti obytnej zóny. Podľa miestnych hladina vody v potoku nedosahuje vysokú úroveň.

"Na miesto sa dostavil obhliadajúci lekár, ktorý nariadil vykonať pitvu. Polícia vykonala na mieste potrebné úkony a v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedol krajský policajný hovorca Tomáš Havetta.

Polícia na mieste zaistila stopy a v blízkosti náleziska sa našla aj taška s osobnými vecami zosnulej. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, mytopolcany.sme.sk
