Ruské stíhačky narušili bezpečnú zónu nad poľskou plošinou v Baltskom mori

Dve ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili bezpečnú zónu nad poľskou ťažobnou plošinou v Baltskom mori, oznámila tamojšia pohraničná stráž. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

Dve ruské stíhačky vykonali nízky prelet nad platformou Petrobaltic v Baltskom mori. Bola narušená bezpečná zóna platformy. Boli upovedomené poľské ozbrojené sily a ďalšie zložky,“ napísala pohraničná stráž na sociálnej sieti X.

Niekoľko hodín predtým oznámilo Estónsko, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské vojenské lietadlá typu MiG-31 schopné niesť hypersonické rakety Kinžal a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili.

Estónsko sa stalo už treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Michal: Estónsko požiada o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy

Michal: Estónsko požiada o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy

DNES - 20:27Zahraničné

Estónsko vyzve na naliehavé rokovania podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny ruskými vojenskými lietadlami, oznámil v piatok estónsky premiér Kristen Michal.

Britská MI6 spúšťa portál na dark webe s cieľom naverbovať zahraničných špiónov

Britská MI6 spúšťa portál na dark webe s cieľom naverbovať zahraničných špiónov

DNES - 18:27Zahraničné

Britská rozviedka MI6 v piatok spustila portál na dark webe určený na nábor nových špiónov v Rusku a po celom svete.

EÚ a NATO reagovali na narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska

EÚ a NATO reagovali na narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska

DNES - 18:04Zahraničné

Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“

Český rezort diplomacie adresoval Rusku výzvu: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte

Český rezort diplomacie adresoval Rusku výzvu: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte

DNES - 18:01Zahraničné

Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy.

Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravdaCelý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmiLacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
