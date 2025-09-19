Ruské stíhačky narušili bezpečnú zónu nad poľskou plošinou v Baltskom mori
- DNES - 20:20
- Varšava
Dve ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili bezpečnú zónu nad poľskou ťažobnou plošinou v Baltskom mori, oznámila tamojšia pohraničná stráž. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Dve ruské stíhačky vykonali nízky prelet nad platformou Petrobaltic v Baltskom mori. Bola narušená bezpečná zóna platformy. Boli upovedomené poľské ozbrojené sily a ďalšie zložky,“ napísala pohraničná stráž na sociálnej sieti X.
Niekoľko hodín predtým oznámilo Estónsko, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské vojenské lietadlá typu MiG-31 schopné niesť hypersonické rakety Kinžal a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili.
Estónsko sa stalo už treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.
