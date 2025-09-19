Lilien sa nevrátila zo základnej školy, polícia po nej intenzívna pátra
Polícia žiada o pomoc pri pátraní po maloletej Lilien.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 13-ročnej Lilien Kyškovej zo Žiliny. Info.sk o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Lilien naposledy videli vo štvrtok 18. septembra. V ranných hodinách odišla do základnej školy, no po skončení vyučovania sa domov nevrátila. Doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy a jej súčasný pobyt a pohyb je neznámy.
Nezvestná má výšku 164 centimetrov, má dlhé tmavohnedé vlasy a modro-zelené oči. Naposledy mala na sebe oblečené čierne nohavice, čiernu mikinu, čierno-biele topánky značky Nike. Podľa polície na svoj vek vyzerá staršie.
Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
