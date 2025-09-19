  • Články
Lilien sa nevrátila zo základnej školy, polícia po nej intenzívna pátra

  • DNES - 18:59
  • Žilina
Polícia žiada o pomoc pri pátraní po maloletej Lilien.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 13-ročnej Lilien Kyškovej zo Žiliny. Info.sk o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Lilien naposledy videli vo štvrtok 18. septembra. V ranných hodinách odišla do základnej školy, no po skončení vyučovania sa domov nevrátila. Doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy a jej súčasný pobyt a pohyb je neznámy.

Nezvestná má výšku 164 centimetrov, má dlhé tmavohnedé vlasy a modro-zelené oči. Naposledy mala na sebe oblečené čierne nohavice, čiernu mikinu, čierno-biele topánky značky Nike. Podľa polície na svoj vek vyzerá staršie.

Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

Zdroj: Info.sk, Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
