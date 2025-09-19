Britská MI6 spúšťa portál na dark webe s cieľom naverbovať zahraničných špiónov
- DNES - 18:27
- Londýn
Britská rozviedka MI6 v piatok spustila portál na dark webe určený na nábor nových špiónov v Rusku a po celom svete. Ponúka im bezpečný komunikačný kanál na odovzdávanie citlivých informácií britskej vláde, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Portál s názvom „tichý kuriér“ (Silent Courier) umožní komukoľvek s prístupom k citlivým informáciám týkajúcich sa terorizmu alebo nepriateľskej spravodajskej činnosti bezpečne kontaktovať Spojené kráľovstvo, uviedla rozviedka. Inštrukcie na pripojenie sa k portálu sú dostupné na kanáli britskej spravodajskej služby na YouTube.
„Naše virtuálne dvere sú vám otvorené,“ vyhlásil riaditeľ MI6 Richard Moore záujemcom o špionáž. Rozviedka odporučila užívateľom pri vstupe na dark web použiť zabezpečený prehliadač Tor alebo virtuálne súkromné siete (VPN) a e-mailové účty nenapojené priamo na svoju osobu.
„Svet sa mení a hrozby, ktorým čelíme, sa znásobujú. Musíme zabezpečiť, aby bolo Spojené kráľovstvo vždy o krok vpred pred našimi protivníkmi,“ uviedla britská ministerka zahraničia Yvette Cooperová. „Posilňujeme úsilie najmodernejšou technológiou, aby MI6 mohla verbovať nových špiónov pre Spojené kráľovstvo, v Rusku a po celom svete,“ dodala.
Moore predtým uviedol, že jeho agentúra „nedávno odhalila ohromujúco bezohľadnú kampaň ruských sabotáží v Európe“.
EÚ a NATO reagovali na narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska
Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“
Český rezort diplomacie adresoval Rusku výzvu: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte
Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy.
Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska
Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí.
Lavrov sa budúci týždeň stretne s Rubiom
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa budúci týždeň stretne so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.