EÚ a NATO reagovali na narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska
- DNES - 18:04
- Brusel
Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že so stupňovaním hrozby sa bude zvyšovať tlak zo strany EÚ. NATO v súvislosti s incidentom obvinilo Rusko z „nezodpovedného správania“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevkov Kallasovej a von der Leyenovej na sociálnej sieti.
„Ide už o tretie takéto narušenie vzdušného priestoru EÚ v priebehu niekoľkých dní, čo naďalej zvyšuje napätie v regióne,“ napísala Kallasová. Šéfka únijnej diplomacie ďalej uviedla, že je v kontakte s estónskou vládou. „Budeme naďalej podporovať naše členské štáty v posilňovaní ich obrany s využitím európskych zdrojov,“ pokračovala.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Kallasovej skúša odhodlanie Západu. „Nesmieme prejaviť slabosť,“ uzavrela.
K piatkovému incidentu sa vyjadrila aj predsedníčka EK von der Leyenová. „S odhodlaním budeme odpovedať na každú jednu provokáciu, pričom zároveň budeme investovať do silnejšieho východného krídla,“ napísala. „Ako sa hrozby stupňujú, aj náš tlak sa bude stupňovať,“ vyhlásila.
Von der Leyenová zároveň vyzvala lídrov EÚ, aby čo najrýchlejšie schválili 19. balík sankcií voči Rusku, ktorý predstavila v piatok. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na X uviedla, že NATO pri narušení vzdušného priestoru Estónska okamžite zasiahlo a odvrátilo ruské lietadlá. „Toto je ďalší príklad nezodpovedného správania Ruska a schopnosti NATO reagovať,“ dodala.
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút.
Minister zahraničných vecí Estónska Margus Tsahkna odsúdil tento incident a upozornil, že Rusko v tomto roku už po štvrtý raz narušilo vzdušný priestor tejto pobaltskej krajiny, ktorá je členom EÚ aj NATO. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.
Britská stanica Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.
Rusko sa k tvrdeniu o narušení vzdušného priestoru Estónska dosiaľ nevyjadrilo.
