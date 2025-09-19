Český rezort diplomacie adresoval Rusku výzvu: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte
- Praha
Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy.
Rusko by podľa rezortu malo začať rešpektovať, kde končia jeho hranice. Ministerstvo to uviedlo na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je ďalším príkladom moskovskej provokácie a eskalácie. Stojíme pri estónskych spojencoch. Pre Rusko máme jediný odkaz: začnite rešpektovať, kde končia vaše hranice, vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť,“ napísalo ministerstvo.
Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna pripomenul, že Rusko tento rok narušilo vzdušný priestor Estónska už štyrikrát. Piatkový incident označil za „bezprecedentne drzý“. Dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku naň.
Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.
