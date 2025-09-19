  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.9.2025Meniny má Konštantín
27°Bratislava

Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska

  • DNES - 17:28
  • Tallinn
Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska

Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí.

V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.

Rusko už tento rok štyrikrát porušilo estónsky vzdušný priestor, čo je samo o sebe neprijateľné. Ale dnešné narušenie, pri ktorom tri stíhacie lietadlá vstúpili do nášho vzdušného priestoru, je bezprecedentne drzé,“ povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, informuje CNN.

Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur podľa stanice Sky News označil incident za „bezprecedentne brutálny“.

Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom.

Šéf estónskej diplomacie dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku.

Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Britská MI6 spúšťa portál na dark webe s cieľom naverbovať zahraničných špiónov

Britská MI6 spúšťa portál na dark webe s cieľom naverbovať zahraničných špiónov

DNES - 18:27Zahraničné

Britská rozviedka MI6 v piatok spustila portál na dark webe určený na nábor nových špiónov v Rusku a po celom svete.

EÚ a NATO reagovali na narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska

EÚ a NATO reagovali na narušenie vzdušného priestoru Estónska zo strany Ruska

DNES - 18:04Zahraničné

Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“

Český rezort diplomacie adresoval Rusku výzvu: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte

Český rezort diplomacie adresoval Rusku výzvu: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte

DNES - 18:01Zahraničné

Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy.

Lavrov sa budúci týždeň stretne s Rubiom

Lavrov sa budúci týždeň stretne s Rubiom

DNES - 14:04Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa budúci týždeň stretne so svojím americkým partnerom Marcom Rubiom na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Vosveteit.sk
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto tebaGoogle mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš domaTáto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspektOzempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotaťJaponská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmiLacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniuRuské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dátaTento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minútV populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP