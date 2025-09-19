Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska
- DNES - 17:28
- Tallinn
Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí.
V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.
„Rusko už tento rok štyrikrát porušilo estónsky vzdušný priestor, čo je samo o sebe neprijateľné. Ale dnešné narušenie, pri ktorom tri stíhacie lietadlá vstúpili do nášho vzdušného priestoru, je bezprecedentne drzé,“ povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, informuje CNN.
Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur podľa stanice Sky News označil incident za „bezprecedentne brutálny“.
Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom.
Šéf estónskej diplomacie dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku.
Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.
