Vallo: Štát si musí uvedomiť, že za zhoršenie bezpečnosti nesie zodpovednosť
Štát si musí konečne uvedomiť, že za prudké zhoršenie bezpečnostnej situácie v hlavnom meste nesie zodpovednosť. Konštatuje to primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.
Vyzýva na úpravu „nešťastnej“ novely trestných zákonov, ale aj posilnenie kompetencií pre samosprávu. Práve bezpečnosť označuje za jednu z najdôležitejších i najťažších tém.
„Predstavitelia štátu si musia prestať zakrývať oči pred jednou z hlavných príčin tohto stavu. Vyzývam, aby túto novelu upravili, aby prestali strácať čas s verejnoprospešnými prácami. Je to ilúzia, to nebude fungovať,“ odkazuje Vallo.
Dôsledkom novely je podľa neho narastajúce obťažujúce a poburujúce správanie, verbálna agresia či fyzické konflikty na ulici. Narastá tiež počet krádeží i drogové trestné činy. Zhoršenie situácie registruje magistrát na viacerých miestach Bratislavy, napríklad v lokalite 500 bytov v Ružinove, na Kamennom námestí v Starom Meste či na Trnavskom mýte v Novom Meste.
Podľa primátora je potrebná zmena novely trestných zákonov, návrat pravidla dvakrát a dosť či zníženie sumy, od ktorej sa začína trestný čin. Je tiež potrebný väčší počet policajtov v uliciach, s čím musí „radikálne“ pomôcť štát. Avšak je presvedčený, že aj nedávny protest policajtov a kritika policajných odborov naznačujú, že vláda si stále neuvedomuje vážnosť situácie. Volá tiež po väčších kompetenciách samosprávy, aby mohla legálnym spôsobom postihovať obťažujúce správanie ľudí.
Deklaruje, že hlavné mesto robí všetko, čo je v jeho silách, spolu s mestskou a štátnou políciou zintenzívnilo hliadkovanie. Podotýka však, že nedostatok policajtov v Bratislave je obrovský a nestačí na to, aby boli pokryté všetky problémové miesta. A ani kompetencie mestskej polície nie sú dostatočné, keďže drogovú a inú trestnú činnosť môže riešiť iba štátna polícia.
Primátor má podľa vlastných vyjadrení pochopenie pre ťažké životné situácie, ktoré sa môžu stať každému, zdôrazňuje však, že nebude tolerovať správanie, ktoré iných ľudí obťažuje. Chce preto bojovať o to, aby sa ľudia opäť v uliciach mesta cítili príjemne a bezpečne.
Nákladné auto narazilo do stromu, na miesto vyslali leteckých záchranárov
Po náraze nákladného auta do stromu zostal vodič zakliesnený v kabíne.
Rozsiahle pátranie po hubárovi: Polícia zverejnila zábery
Nezvestného 87-ročného hubára sa podarilo včas nájsť.
Hromadná nehoda: Zrazilo sa šesť za sebou idúcich áut
Na moste sa zrazilo šesť áut.
ŠTS: Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom, prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom.